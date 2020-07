TA: AEX en bier

Dan de &P 500, vandaag was er alweer een NR dag ( No Range betekent dat de beide belangrijke DC levels RR = 3034 en RB =3167 ) niet werden geraakt want de laagste koers was 3101,17 en de hoogste 3128,44 met een delta van 27,27.



Dan is morgen weer een grote uitslag te verwachten, waarschijnlijk omhoog maar dat is niet zeker, kan natuurlijk ook omlaag.



Op 23 juni was er een vergelijkbare dag met een opening op 3138,70 en een slot van 3131,29en een delta tussen laagste en hoogste koers van 27,78.



Op 24 juni opende de S&P 500 op 3114,40 en sloot op 3050,33 terwijl de laagste koers 3032,13 was en de hoogste koers 3115,01 dus een delta van 82,88 punten.



BenR werkt ook met deze DC levels en meestal zit hij goed met zijn voorspellingen maar 100 % goed bestaat niet, houdt het maar op 70 %



Daarom ben ik benieuwd welke kant het morgen opgaat, dat is altijd afwachten.