TA: AEX doet stap vooruit

De aandelenbeurzen zijn de laatste beursweek van de maand mei sterk uit de startblokken gekomen. De steeds omvangrijkere versoepeling van de coronamaatregelen overal in Europa lokte beleggers weer in de markt. Hier en daar worden de weerstanden gebroken, zoals in Nederland.

De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China werd even genegeerd. Het herstel van het ondernemersvertrouwen in de Duitse economie is een katalysator, na een absoluut dieptepunt in april.

Overigens loopt de moneyflow-indicator, die de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weergeeft, nog steeds achter. De opmars van de AEX wordt op dit moment dus niet ondersteund door stevige omzetten.

Nederlandse beurs breekt weerstand

De AEX-index heeft de weerstand 528,68 nipt gebroken. Deze doorbraak is nog te pril om een overtuigende verbetering aan te geven. Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje, is dat de AEX-index erin slaagt om boven deze oude horde te blijven.

Dan mag een positief koersverloop verwacht worden richting weerstand 562,26 (gevormd op 5 maart). Steun ligt op 486,04 (bodem van 31 maart).

Geldstromen vallen stil

De moneyflow-indicator valt stil. Op korte termijn is de in- en uitstroom van kapitaal in evenwicht. De moneyflow-indicator meet de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs.