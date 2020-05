Luchtvaartmaatschappij Latam vraagt surseance aan

Gepubliceerd op | Views: 1.086

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Latam Airlines Group, de grootste luchtvaartmaatschappij van Zuid-Amerika, heeft bij een rechtbank in New York uitstel van betaling aangevraagd. Vanwege de coronacrisis staat een groot deel van de vloot van de Chileense maatschappij aan de grond.

Latam gaat nu werken aan plannen om schuldeisers te betalen en heeft al toezeggingen voor een noodlening van wel 900 miljoen dollar. Dat geld komt van aandeelhouders waaronder Zuid-Amerikaanse zakenfamilies en Qatar Airways. Het Amerikaanse Delta Air Lines behoort ook tot de aandeelhouders van Latam, dat normaal gesproken jaarlijks meer dan 70 miljoen passagiers vervoert met een vloot van meer dan driehonderd vliegtuigen. Latam gaat gebukt onder een schuld van ruim 7 miljard dollar.

In de afgelopen weken schrapte Latam al bijna 2000 banen, van zijn personeelsbestand van circa 40.000 werknemers. De maatschappij is nog in overleg met verschillende overheden in Zuid-Amerika over staatssteun tegen de coronacrisis.

"Buitengewone omstandigheden hebben geleid tot een ingestorte vraag van het wereldwijde luchtvervoer en heeft de luchtvaart niet alleen nagenoeg tot stilstand gebracht, maar de industrie ook verandert voor de voorzienbare toekomst", aldus de topman van Latam, Roberto Alvo, in een verklaring.

De wortels van de in het Chileense Santiago gevestigde luchtvaartonderneming gaan terug naar 1929. Het huidige Latam Airlines ontstond in 2012 uit de fusie tussen het Chileense LAN en het Braziliaanse TAM.