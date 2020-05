Slot: 'Opwaarts potentieel aandelen beperkt''

De AEX (-0,1%) begon de dag nog met een aardige plus, maar al snel verslechterde het sentiment. Een duidelijke aanleiding is hiervoor niet, al valt op dat de toppers van 2020 ook de toppers van vandaag zijn.

In de top drie van vandaag staan Prosus (+5,0%), Ahold (+2,7%) en Galapagos (+3,9%). Wat deze fondsen met elkaar gemeen hebben is dat ze dit beursjaar allemaal in de plus staan. Ondanks dat we de winst van vanochtend niet konden vasthouden, zijn aandelen vanaf halverwege maart behoorlijk hersteld.

'Opwaarts potentieel beperkt'

David Kostin, hoofd aandelenstrateeg bij Goldman Sachs, vindt dat beleggers te optimistisch zijn. Hij heeft meerdere argumenten waarom hij vindt dat de upside van aandelen beperkt is. Allereerst haalt hij aan dat het aantal nieuwe besmettingen in New York weliswaar afneemt, maar dat het aantal nieuwe patiënten in de rest van de VS juist toeneemt.

Daarnaast moeten banken forse voorzieningen nemen op slechte leningen en dat is een teken dat het met een significant aantal ondernemingen heel slecht gaat. Ook verwacht Kostin dat het aandeleninkoopprogramma van bedrijven halveert en dat het dividend gemiddeld zo'n 23% zakt.

Tot slot noemt hij de Amerikaanse Presidentsverkiezingen ook als een risico. Volgens Kostin is het realistisch dat er een Democraat met de winst vandoor gaat en dat de door Trump ingestelde belastingverlaging voor bedrijven wordt teruggedraaid. Geen gekke gedachte, aangezien de Amerikaanse staatsschuld op een recordniveau gaat uitkomen dit jaar.

As coronavirus cases grow outside New York, Goldman warns of risks to stock-market rally https://t.co/faAYTMrK3L — MarketWatch (@MarketWatch) May 11, 2020

Corne van Zeijl merkt op dat de waardering van aandelen door de recente koersstijging fors is opgelopen.

De waardering aandelen schiet omhoog. S&P500 staat nu op 21 x de verwachte winst. Record sinds 2000. Logisch, koersen omhoog en winsten naar beneden. Maar of het terecht is, is een andere vraag. pic.twitter.com/0tZMLUwCtc — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 11, 2020

Emissie ArcelorMittal

ArcelorMittal (-16,2%) kwam tijdens de middaghandel doodleuk met het bericht dat het voor $2 miljard aan extra kapitaal gaat ophalen. Dit gaat het bedrijf doen door de uitgifte van nieuwe aandelen en converteerbare obligaties. De convertibles, zoals we deze obligaties noemen, hebben een looptijd van drie jaar en moeten verplicht worden omgezet in aandelen.

Het doel van deze beslissing is om de balans van de staalgigant te versterken. Beleggers zijn er bepaald niet blij mee en belonen het aandeel met een dikke min van 16%. Wat ArcelorMittal steeds doet, is de balans in de goede economische tijden verzwakken door overnames.

Dan zit het economisch een keer tegen en dan vindt het management het noodzakelijk om extra aandelen uit te geven. Dit is natuurlijk niet de manier om waarde te creëren voor de aandeelhouders. Daarom heeft het bedrijf de afgelopen vijftien jaar ronduit belabberd gepresteerd op de beurs.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

OCI -9,3%

Een andere verliezer is OCI (-9,3%). De kunstmestproducent zag de afzet van kunstmest in het eerste kwartaal met maar liefst 86% oplopen. Dat lijkt prachtig nieuws, alleen werd er onderaan de streep helemaal niets verdiend.

Er resteerde een verlies van $0,39 per aandeel, omdat de prijzen van kunstmest onder druk staan. Daarnaast is de verkoop van de methanoltak even on hold gezet. De IEX Beleggersdesk heeft hier begrip voor, omdat het door alle onzekerheid voor zowel koper als verkoper geen ideaal moment is om een deal te sluiten.

Verder houdt de IEX Beleggersdesk goed in de gaten of grootaandeelhouder Sawiris zijn belang in OCI verder gaat uitbreiden. Tot de start van de stille periode was de familie Sawiris aan het kopen geslagen en het is de vraag of zij hiermee doorgaan. Zo ja dan mag u wat koersherstel verwachten.

Rentes

De bewegingen op de rentemarkt zijn redelijk beperkt. Alleen de vergoeding op Italiaans tienjaars staatspapier (+7 basispunten) neemt fors toe. De Nederlandse yield dikt een puntje aan naar -0,24%.