Tracker Tips: Een huisvlijt-ETF

Mensen vragen mij wel eens wat voor ETF ik zelf zou samenstellen. Nou, ik denk dat een waterstoftracker als thematische belegging het wel goed zou doen dit nieuwe decennium.

In deze column meer over mijn zogenaamde Hydrogen-ETF, die dan een passende ticker als HYDO zou kunnen dragen. Een lesje huisvlijt voor de ETF-liefhebber.

HYDO

Mijn verwachting is dat bedrijven die zich bezighouden met waterstof flink kunnen gaan groeien. De opkomst van waterstofauto’s of het gebruik van brandstofcel-systemen in mechanische apparatuur zijn voorbeelden van ontwikkelingen in deze richting.

Dan moet je gaan zoeken welke aandelen in aanmerking zouden kunnen komen om in een dergelijke ETF te figureren. Onderstaand overzicht geeft de Top-10 weer in willekeurige volgorde.

De keuze van een ETF, om gespreid te beleggen in bedrijven, is een goede manier om het specifieke aandelenrisico te verlagen. Mijn advies is dan ook om niet op één paard te wedden, om verkeerde beslissingen te vermijden.

Waterstof

Hoe werkt zoiets dan? Water kan met behulp van van bijvoorbeeld zonne-energie worden gesplist in waterstofgas en zuurstofgas. Het verkregen waterstof kan dan opgeslagen worden en later als energiebron worden gebruikt. Door middel van zogeheten brandstofcellen kan dan elektriciteit worden opgewekt voor verwarming van huizen of als duurzame energiebron voor transport.

Een mogelijke milieuvriendelijke oplossing voor de opwarming van de aarde is de transformatie van de eigentijdse economie naar een waterstofeconomie. Daarin is waterstofgas dan de belangrijkste energiedrager, waar in de huidige economie fossiele brandstoffen nog steeds die rol vervullen.

Idee

Ik hoop van harte dat deze column inspiratie biedt voor de ETF-aanbieders van deze wereld om een ETF van deze strekking in hun palet op te nemen. Ik heb in ieder geval mijn huisvlijt gedaan en een eerste indruk gegeven van een tracker die in significante mate inspeelt op het thema waterstof.