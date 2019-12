Fondsenrondje: Baaldag

Zonder dat we een duidelijke oorzaak kunnen vinden, zakt de AEX (-1,2%) in het eerste handelsuur behoorlijk weg. Over een breed front gaan aandelen omlaag.



Grote uitschieters naar beneden zijn er echter niet en dat zien we niet vaak met zo'n dikke min op het bord. De grootste daler is ArcelorMittal, met een verlies van 2,4%, maar dat kan bijna geen verrassing zijn. Als het sentiment verslechtert, staat het staalfonds standaard bovenaan het lijstje bleeders.

Extreem veel macro's staan er vandaag niet op de agenda. De Chinese consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 4,5% op jaarbasis. Geen schokkend cijfer voor een opkomende economie.

Verder kwam zojuist de Duitse ZEW-index langs. Deze meet het vertrouwen van institutionele beleggers in de Duitse economie. Er rolde een stand van 10,7 uit de bus, wat veel beter is dan verwacht: de markt ging uit van een plus van 1,1. Dit betekent dat er weer behoorlijk wat vertrouwen in de Duitse economie is. Beurzen zien we licht positief reageren op dit cijfer, maar dat heeft helaas niet veel om het lijf.

Wereldhave -5,6%

De grootste bleeder op het Damrak is te vinden in de midcap. Wereldhave gaat onderuit op het nieuws dat Goldman Sachs het aandeel op de verkooplijst zet. Het koersdoel gaat met €2,30 omlaag naar €18,60 omdat de analisten van de Amerikaanse zakenbank vinden dat het vastgoedfonds in een zwakke markt opereert.

Zij vrezen dat Wereldhave lijdt onder faillissementen van huurders, wat voor lagere huuropbrengsten gaat zorgen. Verder haalt Goldman Sachs aan dat het winkelvastgoedfonds de afgelopen drie maanden erg goed gerendeerd heeft, wat volgens de zakenbank onterecht is.

Lichtpuntje is dat Goldman Sachs denkt dat het dividend van Wereldhave de komende jaren gedekt is. Toch is er een reële kans dat de winstuitkering uiteindelijk naar beneden wordt bijgesteld. Op dit moment keert het winkelvastgoedfonds €2,52 per aandeel uit en dat is 91% van de geschatte jaarwinst.

Dat terwijl Dirk Anbeek, de vorige topman, nog zei dat hij ernaar streefde om 75% tot 85% van de winst uit te keren aan beleggers. Als de winst niet omhoog gaat, wat realistisch is, ligt een dividendverlaging op de loer.

Brede markt

De AEX gaat 1,2% omlaag en daarmee zijn we samen met de Duitsers (-1,2%) de slechtst presterende beurs van Europa.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 8,2% en noteert 15,0 punten.

De futures op Wall Street staan zo'n 0,4% in het rood.

De euro klimt 0,1% noteert 1,108 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,17%) en Duitse (-0,30%) rente blijven gek genoeg stabiel. Ik had verwacht dat ze weg zouden zakken, maar dat blijkt dus niet het geval.

Goud (+0,2%) is de veilige haven van de dag.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,1%) zakken iets terug, maar veel heeft het niet om het lijf.

Bitcoin (-0,2%) heeft het niet.

Het Damrak

DSM (-2,2%) heeft last van een adviesverlaging van ING. Het aandeel gaat naar houden van kopen en het koersdoel wordt met €5,80 verlaagd naar €115,70.

(-0,6%) houdt zich taai. Dat zien we ook niet iedere dag. Pharming (+1,7%) is niet te houden. Sinds de de top van €1,32 is gebroken, gaat het aandeel helemaal los. Ik moet het de analisten van Tostrams nageven, want ze zitten precies goed met hun voorspelling. Pharming flirt met de weerstand 1,32. Het neutrale technische plaatje krijgt een nieuwe positieve impuls indien deze horde wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden richting 1,60. pic.twitter.com/MZaLI8TwhL — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) November 26, 2019

(+1,7%) is niet te houden. Sinds de de top van €1,32 is gebroken, gaat het aandeel helemaal los. Ik moet het de analisten van Tostrams nageven, want ze zitten precies goed met hun voorspelling. De aandeelhouders van Ajax (-0,9%) daarentegen krijgen de bibbers. Vanavond is de allesbeslissende wedstrijd tegen Valencia. Een gelijkspel is genoeg om te overwinteren in het miljardenbal.

