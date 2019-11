Slot: Geen reden tot klagen

Het is een dag waarop er helaas niet zoveel te beleven viel. Het verschil tussen de hoogste- en laagste dagkoers van de AEX (+0,1%) bedraagt slechts 2,5 punten. Dat zegt wel genoeg.

Gisteravond deed de Amerikaanse President Donald Trump nog een poging om de beurzen flink omhoog te praten, maar dat is hem helaas niet gelukt. Hij zei dat een handelsdeal met China zeer dichtbij is. Inmiddels geloven de markten het wel, want dit soort tweets zijn er al in veelvoud langsgekomen.

Verder kwam er nog een hele rits meevallende macro's langs. De groei van de Amerikaanse economie kwam hoger uit dan verwacht, evenals de orders voor duurzame goederen. Een positieve impuls konden deze twee cijfers echter niet geven.

Al met mogen we niet klagen. De 600-puntengrens staat immers op springen en de herbeleggingsindex koerst bijna op een all time high. Daar hadden we precies een jaar geleden alleen maar van kunnen dromen.

OCI -3,5%

Het window dressen lijkt te zijn begonnen. Zonder duidelijk aanwijsbare reden wordt OCI volledig in de kliko gegooid. De kunstmestproducent kent een zwak jaar door dalende methanol- en ammoniakprijzen. Ook de productie-uitval in Texas helpt niet mee.

Als u kijkt naar de onderstaande daggrafiek, dan lijkt er een grote verkoper in te zitten. Probleem is alleen dat niemand zijn vinger opsteekt, waardoor we het nooit zeker kunnen weten.



Rentes

Net als op de aandelenmarkt viel er in renteland vrij weinig te beleven. Alleen de Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier (+6 basispunten) komt enigszins in beweging. Maar goed, een rente van 1,33% is nog altijd lachwekkend voor een land met een stevig begrotingstekort en een enorme schuldenberg.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee blijven we achter ten opzichte van de DAX (+0,4%). Alleen de CAC (-0,0%) en Italiaanse beurs (-0,3%) presteren slechter dan wij.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,2% en noteert 11,3 punten.

De Amerikaanse indices hebben er allemaal zin in. De Dow Jones (-0,0%) en S&P500 (+0,2%) blijven dicht bij huis, terwijl de Nasdaq (+0,5%) er zin in heeft.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,100 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,4%) heeft last van een sterke dollar.

Olie: WTI (-0,9%) en Brent (-0,6%) vallen wat tegen.

Bitcoin (+2,7%) maakt een aardige draai.



Het Damrak

Galapagos (+1,2%) sluit op €175 en dat betekent een nieuwe all time high.

(+1,2%) sluit op €175 en dat betekent een nieuwe all time high. ArcelorMittal (-1,5%) zakt, ondanks de woorden van Trump, door zijn hoeven.

(-1,5%) zakt, ondanks de woorden van Trump, door zijn hoeven. Het is niet de dag van oliegerelateerde aandelen. Royal Dutch Shell (-0,4%), Vopak (-0,8%) en SBM Offshore (-3,3%) geven wat terrein prijs. Laatstgenoemde is vandaag op de verkooplijst van Bank of America gezet.

(-0,4%), (-0,8%) en (-3,3%) geven wat terrein prijs. Laatstgenoemde is vandaag op de verkooplijst van Bank of America gezet. Altice (-1,1%) heeft het ochtendverlies bijna helemaal goedgemaakt. De analisten van HSBC verhoogden vanmiddag het koersdoel van de kabelaar met €1 naar €5.

(-1,1%) heeft het ochtendverlies bijna helemaal goedgemaakt. De analisten van HSBC verhoogden vanmiddag het koersdoel van de kabelaar met €1 naar €5. Fagron (+2,8%) gaat op een hoog volume stevig omhoog.

(+2,8%) gaat op een hoog volume stevig omhoog. Van Lanschot Kempen (+3,1%) ligt er de gehele dag al goed bij. In het fondsenrondje schreef ik hier iets meer over.

(+3,1%) ligt er de gehele dag al goed bij. In het fondsenrondje schreef ik hier iets meer over. Daarentegen staat Vastned (-3,0%) in de uitverkoop. Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden.

(-3,0%) in de uitverkoop. Een duidelijke trigger kunnen we echter niet vinden. B&S group (+4,8%) lijkt eindelijk uit te bodemen. De handelaar noteert tegen 9,8 keer de getaxeerde winst over 2020 (Reuters)

(+4,8%) lijkt eindelijk uit te bodemen. De handelaar noteert tegen 9,8 keer de getaxeerde winst over 2020 (Reuters) Het optimisme rondom Beter Bed (-2,0%) wil niet echt aanhouden. Gisteren spoot de beddenverkoper uit Uden nog 10% omhoog op het nieuws dat de verkoop van het Duitse Matratzen Concord definitief door gaat.

Adviezen

Altice: naar €5 van €4 en houden - HSBC

DSM: starten met verkopen en €93 - Sanford & Bernstein

Kendrion: naar €28 van €29 en kopen - Berenberg

SBM Offshore: starten met verkopen en €13,50 - Bank of America

Unibail Rodamco: naar €175 van €202 en kopen - HSBC

Nu nog even dit

