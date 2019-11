De AEX (+0,3%) komt weer heel dicht in de buurt van de 600-puntengrens. De Amerikaanse president Donald Trump zei gisteravond dat een deal met de Chinezen nabij is.

Het is niet de eerste keer dat we dit horen, maar op dit moment wordt al het goede nieuws aangegrepen om de markten hoger te zetten. Verder schieten de nulletjes ons wederom om de oren. Er is geen enkel hoofdfonds dat meer dan 1% beweegt.

Een fenomeen dat we dit jaar wel vaker zien. Nu de recessievrees weg ebt en centrale banken een verruimend beleid voeren, wordt de volatiliteit uit de markt gehaald. Voor de gewone particulier perfect, maar rampzalig voor handelaren en marketwatchers.

Van Lanschot Kempen +4,3%

We hebben het niet iedere dag over Van Lanschot Kempen, maar vandaag maken we een uitzondering. De chique private banker en wealth manager ligt er de laatste dagen uitstekend bij.

Het bedrijf kwam begin deze maand met prima cijfers langs. Zo steeg het beheerd vermogen met maar liefst 5%. Daar komt bij dat de belangrijkste kapitaalratio, de CET1 ratio, op een onverminderd hoog niveau van 22% ligt.

Wel waarschuwde Van Lanschot Kempen voor aanhoudende druk op de rente-inkomsten. Iets waar alle banken last van hebben. Overigens vindt de IEX Beleggersdesk dat Van Lanschot Kempen een aantrekkelijke overnamekandidaat is, omdat het bedrijf schaalgrootte mist en beschikt over een goede kapitaalbuffer.

Daar komt bij dat Kasbank en Binckbank al van de beurs zijn verdwenen. We zijn benieuwd of er een grootbank durft toe te happen.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,5%) en CAC (+0,2%)

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,3% en noteert 11,1 punten.

De futures op Wall Street staan zo'n 0,2% in het groen.

De euro zakt 0,1% noteert 1,101 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,23%) en Duitse (-0,38%) rente blijven stabiel.

Goud (-0,2%) maakt een pas op de plaats.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,4%) krabbelen wat op.

Bitcoin (-3,3%) zakt door de $7.000.

Het Damrak

DSM (-0,2%) staat misschien iets onder druk door een verkoopadvies van Sanford & Bernstein.

Na een zwakke opening herstelt de koers van Galapagos (+0,2%).

Unibail Rodamco (-0,0%) lijkt geen last te hebben van een koersdoelverlaging van HSBC. Het aandeel gaat naar €175 van €202, maar het koopadvies blijft gehandhaafd

De aandeelhouders van ArcelorMittal (+0,1%) lijken niet bepaald onder de indruk van de woorden van Donald Trump.

Altice (-4,3%) gaat door het putje. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

Ondanks Corbion (+2,2%) keer op keer met magere cijfers langskomt, blijft de koers goed liggen.

OCI (-2,5%) heeft sinds de beursgang nog geen potten kunnen breken.

BAM (+2,3%) krabbelt wat op. Het herstel zet pas echt door wanneer de bouwer de marges weet op te krikken. Daarnaast hangt het stikstofspook nog in de lucht.

B&S Group (+4,6%) kruipt eindelijk uit het dal.

(+4,6%) kruipt eindelijk uit het dal. Vastned (-2,1%) is vandaag het lelijke eendje onder de winkelvastgoedfondsen.

