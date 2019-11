TA: Edelmetalen worden opgepoetst

De aandelenbeurzen hebben de afgelopen dagen een stapje terug gedaan na een periode van stijgende koersen. Per saldo blijft het sentiment echter positief en is er nog geen reden om een grote koersdaling te verwachten.

Dinsdag leken de beurzen hun stijgende trend een nieuwe impuls te geven en wist ook de Amsterdamse beurs even boven de 600 punten te noteren. Tegen het einde van de handelsdag werd deze uitbraak echter ongedaan gemaakt en ook gisteren stonden de koersen weer wat onder druk.

De Nederlandse beurs maakt momenteel een pullback richting het uitbraakniveau rond de oude toppen van de afgelopen maanden. Ook komt de AEX index hier de blauwe toppenlijn tegen die nu voor steun kan gaan zorgen.

AEX index zoekt steun

De Nederlandse beurs is recent opwaarts uitgebroken boven weerstand 586,32 en heeft ook de oplopende toppenlijn over de toppen van de afgelopen jaren gebroken. Nu de index wat corrigeert is er sprake van een terugtest van de voormalige weerstand.

Rond 586 punten ligt het eerste steunniveau waar de index zou moeten worden opgevangen. Om de opwaartse uitbraak vast te houden, mag de index hier niet te ver onder terugzakken. Deze oude weerstandszone kan als springplank gaan dienen voor een opmars richting hogere niveaus.

Edelmetalen blijven aarzelen

Nu de aandelenbeurzen even gas terug nemen, kunnen we mooi een blik werpen op de omgevingsfactoren, zoals de edelmetalen. Wat opvalt is dat het positieve langetermijnbeeld nog intact is, maar dat momenteel de overtuiging even ontbreekt.

Goud stabiliseert boven de steun

Het edelmetaal goud heeft dit jaar al een mooie stijging achter de rug, maar kan de laatste maanden niet meer overtuigen. Dit heeft geleid tot een consolidatiefase binnen de stijgende trend die eind 2018 werd ingezet.

Zolang goud boven de steun rond $1.459 weet te blijven, oogt het technisch beeld nog positief en verwacht ik dat de stijgende fase binnenkort weer een nieuwe impuls kan krijgen. Wanneer de correctieve fase van de afgelopen maanden wordt afgebroken, kan een stijging worden ingezet richting het koersdoel rond $1.800.

Als de steun breekt, zal de koers nog wat verder onder druk komen staan en moeten we wfwachten of het 200-daags gemiddelde de koers kan opvangen.

Zilver

De prijs van zilver is wat teruggevallen nadat weerstand $18,61 werd bereikt. Zilver noteert nog wel boven het 200-daags gemiddelde, waarmee het positieve beeld vooralsnog intact is gebleven.

De steun rond $16,90 is getest en lijkt stand te houden. Om de stijgende trend weer te hervatten, moet de koers boven de recente toppen breken. Pas dan kan de oude top uit 2016 rond $21 weer opgezocht worden.

Platina

Het edelmetaal platina wordt veelal gebruikt voor industriële toepassingen en in juwelen. Ook de koers van platina heeft dit jaar al een aardige stijging laten zien, maar weet al even niet meer te overtuigen.

Het lijkt er echter op dat de koers van platina steun weet te vinden boven de 200-dagenlijn en vanaf dit niveau weer hogere koersen kan gaan opzoeken. eerste richtpunt zijn de toppen van 2017 rond $1.030.