Beste Keuze 2019: Beleggingsfondsen

We trappen de Beste Keuze 2019 van IEX Gouden Stier af met de op één na omvangrijkste categorie: die van de beleggingsfondsen.

Zoals u wellicht weet - en zo niet, dan kunt u dat hier teruglezen - hebben we Beste Keuze in het leven geroepen om het beleggers wat makkelijker te maken om hun weg te vinden in het enorme aanbod van beleggingsproducten en -diensten.

Beleggingsfondsen zijn misschien wel het meest beruchte voorbeeld van beleggers-keuzestress. Het aanbod bij banken en brokers is zo immens dat het voor een niet-beroepsbelegger onbegonnen werk is om een beredeneerde keuze te maken.

Vijf setjes

In de Beste Keuze 2019 brengen we dat grote aanbod terug tot vijf setjes van vijf fondsen, in de categorieën:

Aandelen wereldwijd

Aandelen Europa

Aandelen Azië

Aandelen Amerika

Aandelen Opkomende markten.

In elke categorie selecteren we alleen fondsen met bewezen kwaliteiten, die bovendien voor Nederlandse particuliere beleggers goed verkrijgbaar moeten zijn via de grote banken en brokers.

Daarbij doen we niet aan 'scorebordjournalistiek': rendementen uit het verleden zijn tenslotte geen garantie voor de toekomst. Wie dit jaar geweldig presteert kan volgend jaar tot de verliezers behoren. Belangrijker criteria met het oog op de toekomst zijn kosten (een van de weinig dingen waar je wel van tevoren zeker van bent), consistentie, vermogensbehoud, en de verhouding tussen risico en rendement.

Follow the Lipper Leaders

We maakten daarbij dankbaar gebuik van de grote beleggingsfondsendatabase van onze kennispartner Lipper en de beoordelingsmethodiek Lipper Leaders, die fondsen op al die kenmerken een score toekent.

Oh ja, we vinden het ook belangrijk dat er binnen zo'n Beste Keuze-selectie nog wat te kiezen blijft voor beleggers. Daarom zorgden we dat er in elke categorie niet alleen maar hetzelfde soort fondsen voorkomt. Azië is een grote regio; daarom nemen we ook een Japan- en een China-only-fonds in die selectie op.

Voor dividendliefhebbers zorgende we ook voor minstens één dividendfonds in iedere categorie. Benieuwd welke 24 beleggingsfondsen de eindstreep haalden?

Bekijk de Beste Keuze van IEX Gouden Stier - Beleggingsfondsen