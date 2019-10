De Beste Keuzes van 2019

Voor u geselecteerd: de beste beleggingsfondsen, ETF's, brokers, vermogensbeheerders en crowdfunders.

Beleggen is kiezen. Of je nu zelf aandelen koopt, in beleggingsfondsen of ETF’s investeert of het liever uitbesteedt aan een vermogensbeheerder of - voor de happy few - een private bank, ooit zul je moeten kiezen: welk aandeel, welk fonds, via welke broker, bij welke vermogensbeheerder?

Alleen Superman en James Bond verstaan de kunst om routineus de juiste keuze te maken. En die bestaan niet. De rest van ons stervelingen krijgt onherroepelijk op enig moment te maken met existentiële twijfel: keuzestress.

Veel is niet altijd beter

In het geval van beleggingen is dat niet zo vreemd. Het aanbod van producten en diensten is immens en iedere aanbieder probeert zich zich zo mooi mogelijk aan u te presenteren. Dat kan verlammend werken. Het gaat wel over uw geld, tenslotte. Hoe weet je nu bij voorbaat wat de verstandigste keuze zal zijn?

Helaas doet de financiële industrie weinig om de keuzestress te verlichten. Open maar eens een beleggingsfondsensite. U wilt een wereldwijd aandelenfonds? Mooi, hier heeft u een paar honderd fondsen, op alfabetische volgorde, met een vracht aan irrelevante data voor uw uiteindelijke keuze. Succes!

Hoe meer keus, hoe moeilijker het is om te kiezen. Beroemd is het experiment van de Amerikaanse universiteiten Stanford en Columbia. In een supermarkt konden mensen bij een tafel zes verschillende soorten jam proeven. De jam die ze lekker vonden konden ze vervolgens meenemen en afrekenen. Sommigen proefden er één, sommigen meer, sommigen kosten niets, maar met enige regelmaat nam iemand een of twee potjes mee naar de kassa.

Tevreden met minder

Een dag later deden de onderzoekers hetzelfde, maar nu stonden er 24 soorten jam open op tafel. Meer keuze, en ook allemaal gratis te proeven, maar in de praktijk werden er veel mínder potjes jam verkocht. De grote hoeveelheid verlamde de consumenten; hoe weet ik nu zeker dat ik de lekkerste heb?

Opvallend was dat de jamkopers uit opstelling twee ook nog eens minder tevreden waren over hun aankoop dan de kopers die maar uit zes jams konden kiezen. Bij hen knaagde de twijfel nog altijd: stond er niet nog een veel lekkerder jam tussen die ze hadden gemist?

Bij IEX hebben we vorig jaar besloten om beleggers te helpen door om te beginnen maar eens een flinke hoeveelheid aan potjes jam van tafel te halen. In beleggingstermen dan, uiteraard. Onder de naam Beste Keuze presenteren we in negen categorieën - van beleggingsfondsen tot brokers en van duurzame fondsen tot vermogensbeheer - een kleine selectie (meestal een Top-5) van producten en diensten die volgens onze criteria de beste keuzes in de markt zijn.

Louter topkwaliteit

Dat is verre van willekeurig; in iedere categorie werken we samen met onafhankelijke experts die ons helpen om het grote aanbod te filteren op gebruiksvriendelijkheid, helderheid en value for money. Wie het schopt tot Beste Keuze heeft zich al jaren onderscheiden door goede kwaliteit te bieden en bijbehorende prestaties te leveren.

Op die manier brengen we het enorme aanbod terug tot een overzichtelijk lijstje met louter topkwaliteit. Waarom een lijstje, en niet meteen één geweldig product promoveren tot Allerbeste Keuze? Omdat we vinden dat er altijd iets te kiezen moet zijn. Smaken en voorkeuren verschillen, en hetzelfde product is niet voor iedereen het best.

Om die reden presenteren we de keuzes straks ook in willekeurige volgorde: de ene Beste Keuze is niet bij voorbaat beter dan de ander. Wie het beste gaat presteren wordt pas in de toekomst duidelijk - en hangt bovendien af van wat u als klant belangrijk vindt. De komende weken presenteren we alle Beste Keuzes van 2019 hier aan u.

Let op het keurmerk met de stier

Op de Beste Keuze-sectie (zie het hoofdmenu) vind u ze bovendien het hele jaar door, altijd herkenbaar aan het Beste Keuze-keurmerk: het label met de befaamde IEX Gouden Stier.

Wat kunt u verwachten? We selecteerden Beste Keuzes voor:

Beleggingsfondsen

Indextrackers

Mixfondsenranges

Duurzame fondsen

Brokers

Vermogensbeheerders

Online vermogensbeheerders

Private Banks

Crowdfundingplatforms

De komende dagen onthullen we de eerste categorieën - en leggen we ook uit hoe we tot onze keuze kwamen.