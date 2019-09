TA: Beurzen staan te trappelen

Waar het geld vandaan komt steeds onmogelijk shorts gaan.

Alleen als koersen hoger zijn als 1.55 dan mag het keertje dalen, eronder stuk voor stuk gam gam.



Long het weekeind in je zal de up missen maandag als ze eruit komen.



Dit jaar nog daling, en up, ath dan volgende jaar ath slachten nieuwe record.



ECB en fed moeten eens stoppen met piramyde spel, negoeg geld opgeharlkt, trump speeld ook met beurs, dus dit is meer politiek beurs als echte bedrijfs resultaat beurs.