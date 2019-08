TA: Dollar te sterk voor Trump

Donald Trump vindt de dollar te sterk. Technisch heeft de Amerikaanse munt inderdaad wind in de rug.

De Europese beurzen zijn bezig met bodemvorming, maar in technisch opzicht zijn ze nog niet definitief uit het dal. De laatste tijd is het de kritiek van Donald Trump op Europa die beleggers zorgen baart.



Ten eerste vindt Trump de dollar veel te sterk.

Verder heeft hij veel kritiek op Europa. Volgens hem is de Europese Unie wel veel kleiner, maar toch veel erger dan China. Tijdens een bijeenkomst in New Hampshire bekritiseerde bij vorige week de vreselijke handelsbarrières, importheffingen en belastingen van Europa.

Importheffingen voor EU in de maak?

Er wordt nu gevreesd dat de handelsoorlog tussen China en de VS een voorbode is voor Amerikaanse importheffingen voor de EU.

De kritiek van Trump kwam nadat eind vorige week bleek dat de EU veel meer exporteert naar de VS dan andersom. De EU had in de eerste helft van 2019 een handelsoverschot van 75 miljard euro met de Verenigde Staten. Dat is 11% meer dan een jaar eerder.



Alleen een zwakke dollar zou het Amerikaanse handelstekort een zetje in Trump's richting kunnen geven. Maar de US dollar index, die een mandje met de belangrijkste valuta (zoals euro en yen) vertegenwoordigt, neigt nog helemaal niet naar zwakte. Integendeel zelfs.

Vandaag beoordeel ik de Amerikaanse munt technisch ten opzichte van de munten van een aantal belangrijke handelspartners.

Korte termijn AEX

De AEX is afgeketst op de eerste horde aan onderkant van de gap. Hier is de AEX al een aantal keren op gestuit.

Een opwaartse doorbraak is nu het meest waarschijnlijke scenario. Daarna kan de tweede gap (bovenste rode cirkel) worden opgezocht, iets boven de 561 punten.







Lange termijn US Dollar Index

De US Dollar Index verbetert, maar de uitbraak boven de weerstand van 97,87 (gevormd op 23 juni 2017) is nog te nipt.

De recente serie hogere koersbodems geeft al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen. Het technische beeld klaart verder op indien de weerstand van 97,87 (gevormd op 23 juni 2017) op basis van de slotkoers definitief opwaarts wordt gebroken.

Na een uitbraak boven deze weerstand wordt 103,82 het volgende opwaartse koersdoel. Technisch neigt de US Dollar index dus opwaarts.



De US dollar index vertegenwoordigt de waarde van de Amerikaanse munt tegenover een mandje belangrijke valuta, waarvan de euro en de Japanse yen de voornaamste zijn. Feitelijk wordt de dollar index aangeduid als een mandje met valuta van Amerikaanse handelspartners.

De index stijgt wanneer de Amerikaanse dollar "sterker" wordt in vergelijking met andere valuta's.





Lange termijn EUR/USD

De EUR/USD koers ontwikkelt zich binnen een dalende trend. Er ligt steun rond 105,02 (de bodem van 3 maart 2017).

Op de grafiek is een patroon zichtbaar van lagere toppen wat wijst op verkopers die op steeds lagere niveaus uitstappen. De EUR/USD koers heeft weerstand rond 114,12 (gevormd op 25 juni).





Lange termijn USD/CNY

Kopers hebben de valuta USD/CNY door de bovenkant van het zijwaartse koerspatroon gedrukt. Valuta USD/CNY genereerde hierdoor een technische verbetering.

Weerstand aan de bovenkant zien we rond 7,50 (het berekend koersdoel). Steun hanteren we op 6,84 (de bodem van 5 juli).





Lange termijn USD/JPY

De USD/JPY koers is de enige uit dit rijtje die neerwaarts bewoog. De USD/JPY is thans wel de steun van 104,65 (de bodem van 23 maart 2018) genaderd. Dit kan een stabilisatie uitlokken.

De neerwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste bodem naar onderen wordt gebroken. Verdere koersdalingen mogen dan niet meer uitgesloten worden.

De weerstand van de USD/JPY ligt rond 114,33 (gevormd op 12 mei 2017).