Slot: Verse nieuwe toppen

Hoe warmer het op straat wordt hoe harder de beurs omhoog vliegt. De campingrally is simpelweg niet te stoppen. De AEX stijgt 1,1% en zet het hoogste niveau sinds 8 juni 2001 op het bord.

In de tussentijd is de internetbubbel (deels) geklapt en hebben we in 2008/2009 een financiële crisis meegemaakt die zijn weerga niet kent. Als u deze periode continu bent blijven zitten en de dividenden schonk aan een goed doel, heeft u dus precies niets verdiend.



Ervan uitgaande dat u het dividend zoals het hoort herbelegd, ziet het beeld er aanmerkelijk beter uit. Nog zes punten te gaan en de herbeleggingsindex breekt door de 2000-puntengrens heen. Wie had dat eind december nou verwacht?



Binnen 18 jaar is de herbeleggingsindex van 1100 naar 1990 punten gestegen. Omgerekend een rendement van 3,1%. Geen vetpot, omdat de fiscus ook nog zijn geld moet hebben. Vergeet uw transactiekosten trouwens niet.

Basic-Fit: Van topper naar flopper

De ene dag is de andere niet. Gisteren tikte Basic-Fit intraday nog een nieuwe all time high aan, maar vandaag wordt het aandeel door beleggers in de kliko gegooid. De sportschoolketen boekte een iets lagere omzetgroei dan verwacht. In het eerste halfjaar stegen de opbrengsten met 27% en dat betekent een kleine afzwakking ten opzichte van Q1 2019 (+29% YoY).

Nog steeds groeicijfers waar de meeste bedrijven alleen maar van kunnen dromen, al zit er de nodige in de koers verwerkt. Het aandeel noteert ongeveer 42 keer de verwachte winst en dat is beslist geen spotprijsje. Echter, Basic-Fit is druk bezig te investeren in nieuwe sportscholen en zoals bekend gaat de kost voor de baat uit.

Wij kijken daarom graag naar de operationele kasstroom. Deze steeg met 26% op jaarbasis wat een duidelijk signaal is dat er voldoende geld wordt verdiend. Het is onduidelijk wie er aan het verkopen is, maar het is algemeen bekend dat grootaandeelhouder 3i van zijn stukken af wil. Afgelopen zomer verkocht deze partij een groot pakket op €30. Dat is dicht in de buurt van het huidige koersniveau.

Rentes

Wat is krankzinniger: Uw geld uitlenen aan de grieken tegen 2,06%, of aan de Italianen tegen 1,61%?

Brede markt

De AEX stijgt 1,1% en daarmee doen we het aanmerkelijk beter dan de Duitsers (+1,8%) en Fransen (+1,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 4,8% omlaag en noteert 11,5 punten.

De Amerikaanse indices gaan 0,2% omhoog.



De euro zakt 0,6% en noteert 1,115 ten opzichte van de dollar.



Goud (-0,3%) maakt een pas op de plaats.

Olie: WTI (+0,0%) en Brent (-0,1%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (-5,5%) heeft het de laatste dagen niet.

Het Damrak

Het is niet altijd feest bij Galapagos (-4,2%). Na een enorme rally van de laatste paar weken, moet het aandeel wat terrein prijsgeven.

Daarentegen is ArcelorMittal (+4,7%) het feestvarken. De staalgigant verhoogt voor de derde keers sinds juni de staalprijzen.

Sowieso gaan cyclische aandelen helemaal los. Zelfs Randstad (+2,3%) dat vanochtend met enigszins teleurstellende tweedekwartaalcijfers langs kwam, heeft er zin in vandaag.

Philips (+2,5%) profiteert van koersdoelverhogingen van DZ Bank en UBS.

Vanochtend was het met winkelvastgoed één groot drama, maar inmiddels staan er flinke plussen op het bord bij Unibail Rodamco (+2,0%) en Eurocommercial Properties (+1,8%).

Fugro (+4,4%) en Aperam (+4,9%) gaan aan kop binnen de AMX. Mogen we spreken van een crap rally?

Flow Traders (+2,6%) publiceert morgen de tweedekwartaalcijfers. Beleggers nemen alvast een voorschot.

Kendrion (+3,4%) ligt er vandaag goed bij, maar behoort nog altijd tot de grootste bleeders van het jaar.

Sligro (-2,6%) kan na de cijfers van vorige week geen goed meer doen.

