TA: Midkap nader bekeken

Technisch staat de Midkap op het punt van doorbreken. Sommige Midkappers, zoals WDP, doen het al jaren beter dan het beursgemiddelde.

De Midkap, ook wel AMX Index genoemd, is de aandelenindex van de Nederlandse effectenbeurs die middelgrote aandelen vertegenwoordigt. De AMX bestaat sinds 1995.

Doordat de AMX uit wat kleinere bedrijven bestaat, reageert deze index vaak wat heftiger op het economisch nieuws en is daardoor wat beweeglijker. De kleinere fondsen in de AMX reageren vaak wat directer op de conjunctuurgolven.

Doorgaans zijn de koersuitslagen van Midkapfondsen ook wat groter, zowel naar boven als naar beneden, dan bij AEX-aandelen. Vandaag bekijk ik de AMX index en een van de sterkere Midkapaandelen, WDP. Logistiek vastgoedfonds WDP zit al sinds het begin in de TA-portefeuille van IEX Premium.

AMX flirt met weerstand

Technisch is Midkap flink verbeterd en staat op het punt van doorbreken. Nadat de dalende trend opwaarts is doorbroken, is de AMX-index nu ook boven diverse voorgaande toppen gesloten. Met deze technische verbeteringen is er ruimte vrijgemaakt richting weerstand 827,08 (top van 18 april). Na een uitbraak boven weerstand 827,08 wordt 863,38 het volgende opwaartse koersdoel. Steun ligt rond 721,63 (bodem van 3 juni).

Lange termijn Midkap

Technisch beweegt de AMX-index in horizontale richting tussen steun 721,63 (bodem van 7 juni) en weerstand 827,08 (top van 19 april). Wacht op nieuwe technische signalen. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop.

WDP

Logistiek vastgoedfonds WDP (Warehouses De Pauw) ligt er technisch erg goed bij. WDP laat al jaren een sterk koersverloop zien met hogere toppen en bodems. Kort na de start van de TA portefeuille van IEX Premium, medio 2018, hebben wij WDP in deze porfeuille opgenomen.

WDP heeft binnen de stijgende trend het koersdoel rond weerstand 158,00 (berekend koersdoel) bereikt. De opwaartse trend kan worden voortgezet indien het aandeel boven de laatste top weet te breken. Dan mag men verdere koersstijging verwachten. Na een uitbraak boven weerstand 158,00 wordt 175,00 het volgende berekende koersdoel. WDP heeft pas steun rond 154,40 (bodem van 4 juli).

De sterk stijgende B.O.B.-lijn van WDP (glooiende blauwe lijn) geeft betere prestaties aan, vergeleken met de rest van de markt. Op grotere correcties kan WDP door de spijtoptant opgepakt worden.