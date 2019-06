Slot: Thank you Mr. President!

De AEX (+1,4%) begon de dag nog in het rood, maar al snel bracht ECB-voorzitter Mario Draghi daar verandering in. Wat hem betreft mag de ECB weer in actie komen als de economische ontwikkelingen niet verbeteren.

Lagere rentes en een nieuw opkoopprogramma behoren tot de mogelijkheden. Op dit moment moeten partijen al 0,4% betalen om hun geld bij de ECB te stallen, maar daar kan wat Draghi betreft nog een schepje bovenop.

Overigens verdient deze man een standbeeld, in Italië welteverstaan. Door zijn beleid kan het Zuid-Europese land vrolijk doorgaan met het aangaan van nieuwe schulden. Vandaag gaat de Italiaanse tienjaarsrente met maar liefst 20 basispunten omlaag en noteert deze 2,1%.

Trump is niet zo blij met de uitspraken van Draghi. Dit laat hij uiteraard blijken middels deze onbedoeld komische tweet. Geniet er maar van, want zo'n president gaan we nooit meer meemaken.

German DAX way up due to stimulus remarks from Mario Draghi. Very unfair to the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

Trump bedankt

Het twitteraccount van Trump moeten we goed in de gaten houden, want er kwam nog een tweetje langs die de markt beroerde. De komende G-20 top vindt er een individuele ontmoeting plaats tussen de Amerikaanse President en de Chinese leider Xi Jinping.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

Wellicht is het een nieuwe stap richting een handelsdeal tussen beide landen. Vanaf dat moment gingen de chipaandelen helemaal los. In de onderstaande grafiek ziet u de koers van Besi vanaf 15.30 uur omhoog spuiten.



Rentes

Wat een geweld in de rentemarkt. Alle vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan keihard omlaag. Zelfs de Franse yield noteert 0,00%. Ook de Nederlandse rente (-0,17%) noteert tegen een dikke all time low.

Brede markt

De AEX stijgt 1,4%, maar kan het stijgingstempo van de DAX (+2,0%) en CAC (+2,0%) niet bijbenen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 4,2% omlaag en noteert 12,1 punten.

De Amerikaanse indices staan allemaal dik in het groen. De Dow Jones (+1,3%) en S&P500 (+1,0%) gaan al goed, maar de Nasdaq (+1,5%) is helemaal niet meer te houden.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,120 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,6%) feest in een rustiger tempo mee.

Olie: WTI (+3,9%) en Brent (+2,3%) knallen de lucht in.

Bitcoin (-2,5%) laat het vandaag afweten. Aan de andere kant heeft de digitale munt al een mooi ritje gemaakt de laatste weken.

Het Damrak

Lagere rentes zijn slecht voor verzekeraars. Niet onlogisch dat ASR (-0,5%) en NN Group (-1,0%) de enige dalers binnen de hoofdindex. Aegon (+1,2%) is de positieve uitzondering.

(-0,5%) en (-1,0%) de enige dalers binnen de hoofdindex. Aegon (+1,2%) is de positieve uitzondering. Als er weer enige zicht is op een handelsdeal, vliegen staalaandelen de lucht in. Met name ArcelorMittal (+6,3%) is niet te houden. Vanochtend opende de koers nog 1% lager.

(+6,3%) is niet te houden. Vanochtend opende de koers nog 1% lager. Galapagos (+3,7%) zet een nieuwe all time high op het bord.

(+3,7%) zet een nieuwe all time high op het bord. Een grootaandeelhouder van Adyen biedt stukken aan ter verkoop. Verklaart de slechte dag bij de betaalverwerker van gisteren

biedt stukken aan ter verkoop. Verklaart de slechte dag bij de betaalverwerker van gisteren Hetzelfde geldt voor DSM (+2,1%), IMCD (+2,2%), Relx (+0,7%), Unilever (+0,8%) en Wolters Kluwer (+0,9%).

(+2,1%), (+2,2%), (+0,7%), (+0,8%) en (+0,9%). Cyclische fondsen zoals Aalberts (+2,4%) en OCI (+3,8%) gaan door het dak.

(+2,4%) en (+3,8%) gaan door het dak. Intertrust (+4,5%) verhoogt na een overname de middellange termijndoelstellingen.

(+4,5%) verhoogt na een overname de middellange termijndoelstellingen. PostNL (-1,1%) heeft zijn dag niet. Citigroup verlaagt het koersdoel naar €1,60 en het advies naar houden. Verder helpen de hoge looneisen van vakbond FNV ook niet mee. 5% erbij is best pittig. Er zijn zelfs leden bij die vinden dat bedrijven verplicht een deel van de winst moeten afstaan aan het personeel. Over meedelen in het verlies werd echter niet gesproken. FNV ontevreden over loonstijging van 3,1 procent, eist 5 procent https://t.co/KKfR7hhmTx — NOS (@NOS) June 18, 2019

(-1,1%) heeft zijn dag niet. Citigroup verlaagt het koersdoel naar €1,60 en het advies naar houden. Verder helpen de hoge looneisen van vakbond FNV ook niet mee. 5% erbij is best pittig. Er zijn zelfs leden bij die vinden dat bedrijven verplicht een deel van de winst moeten afstaan aan het personeel. Over meedelen in het verlies werd echter niet gesproken. Het zijn niet de dagen waar Flow Traders (-1,7%) het van moet hebben. De volatiliteit gaat in een rap tempo omlaag.

(-1,7%) het van moet hebben. De volatiliteit gaat in een rap tempo omlaag. Air France-KLM (+3,8%) was gisteren nog de grootste bleeder, maar herstelt zich binnen één dag.

(+3,8%) was gisteren nog de grootste bleeder, maar herstelt zich binnen één dag. B&S Group (+5,7%) hield vandaag zijn investeerdersdag. Het groothandelsbedrijf rekent de komende jaren op duurzame groei.

(+5,7%) hield vandaag zijn investeerdersdag. Het groothandelsbedrijf rekent de komende jaren op duurzame groei. Kendrion (+3,4%) heeft China als belangrijke afzetmarkt dus dan weet u nu waarom het aandeel zo hard oploopt.

Adviezen

Besi: naar €29 van €30 en kopen - ING

Relx: starten met houden en €22 - Bank Degroof

PostNL: naar houden en €1,60 - Citigroup

Royal Dutch Shell: naar houden van kopen - Royal Bank of Canada

