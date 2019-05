Fondsenrondje: Pharming aan kop

De AEX is op een dag vol kwartaalcijfers begonnen met een min van 0,3%. Hiermee wordt het winstje van gisteren alweer bijna ongedaan gemaakt. De overige Europese beurzen zijn ook in mineur.

Zwaargewicht Royal Dutch Shell (-0,7%) gaat vandaag €0,41 ex-dividend en dat geeft de hoofdindex net dat extra zetje omlaag. Ook ArcelorMittal trakteert beleggers op een kleine winstuitkering van $0,20 (€0,18) per aandeel. Daarvan is de impact op de stand van de AEX te verwaarlozen, want de staalgigant is de laatste jaren helemaal afgestort.

Dat zorgt automatisch voor een lagere weging van slechts 2,3% binnen de hoofdindex. De tijd dat ArcelorMittal een hoog dividend betaalt, ligt ook al eventjes achter ons. De familie Mittal is bezig een groot imperium op te bouwen en daar hoort een aantrekkelijke winstuitkering beslist niet bij.

Overigens mogen we vanmiddag nog een aantal interessante macro's vanuit de VS verwachten. Let vooral op de Philly Fed index die de bedrijvigheid in de staat Philadelphia weergeeft. Analisten gaan uit van een stand van 10,0. Dit betekent dat er sprake is van expansie. Mocht het cijfer de markten in beweging zetten, ziet u het in het liveblog.

Pharming

De grote winnaar op het Damrak is Pharming met een plus van 9,0%. Het biotechbedrijf kwam met cijfers langs die beter waren dan verwacht. Met name de omzetstijging van 20% in het eerste kwartaal is uitstekend. De nettowinst (+23%) klom zelfs nog iets sneller.

Er stroomt genoeg cash binnen bij Pharming en dat geeft de onderneming de mogelijkheid om mijlpaalafbetalingen te doen aan Bausch Health Companies, het voormalige Valeant. Dit zorgde er wel voor dat de kaspositie iets is gedaald naar €66 miljoen. Eerlijk gezegd zijn er geen negatieve punten te vinden in de trading update.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Dit jaar is het niet veel soeps qua koers, maar de afgelopen drie jaar heeft het aandeel Pharming een leuk ritje gemaakt. Een plus van bijna 300% is niet verkeerd. Dan moet u natuurlijk niet gekocht hebben op €1,50. Maar goed, dat is allemaal wijsheid achteraf.

NN Group

Op het eerste oog lijken de cijfers van NN Group (-1,7%) wel aardig. De nettowinst steeg bijvoorbeeld met ruim 20% naar €512 miljoen. Toch is het een reden voor de analisten van KBC om het koopadvies terug te trekken. Volgens de Belgische grootbank wordt deze meevaller vooral veroorzaakt door hogere dividendinkomsten.

Als hiervoor gecorrigeerd wordt, zijn de resultaten juist matig. Ook ING vindt de cijfers slechter dan ze in eerste instantie lijken. Toch handhaven zij het koopadvies met koersdoel €43,50. Misschien is de daling van de solvabiliteitsratio ook een tegenvaller. Deze ging met 17 procentpunt omlaag naar 213%.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

NN Group weet ASR weliswaar niet bij te houden, maar heeft het toch heel behoorlijk gedaan op de beurs. Binnen drie jaar tijd staat er een plus van bijna 70% op het bord. Branchegenoot Aegon en de AEX worden helemaal weggeblazen.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omlaag en presteert in lijn met de DAX (-0,4%) en CAC (-0,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 1,0% en noteert 14,2 punten.

De Amerikaanse futures staan 0,1% in de plus.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,122 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,08%) en Duitse (-0,12%) rente dalen wederom twee basispunten.

Goud (+0,0%) blijft stabiel.

Olie: WTI (+1,1%) en Brent (+1,5%) gaan aardig omhoog.

Bitcoin (-1,8%) koelt wat af maar noteert nog wel boven de $8000-grens.

Het Damrak

Aegon (-1,8%) ligt er de laatste tijd zwak bij.

(-1,8%) ligt er de laatste tijd zwak bij. Daarentegen weet Adyen (+1,8%) de stijgende lijn weer te pakken. Misschien dat de nauwere samenwerking met Uber nog een rol speelt, al is dat nieuws van dinsdag.

(+1,8%) de stijgende lijn weer te pakken. Misschien dat de nauwere samenwerking met Uber nog een rol speelt, al is dat nieuws van dinsdag. Voor de rest noteren bijna alle hoofdfondsen met een nulletje voor de komma.

Niet schrikken van die -4,6% bij Signify . Het aandeel noteert vandaag €1,30 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat er zelfs een plusje van 0,5% op het bord.

. Het aandeel noteert vandaag €1,30 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat er zelfs een plusje van 0,5% op het bord. SBM Offshore (+1,2%) kwam langs met prima kwartaalcijfers. Verder lijkt het slechte imago van de oliedienstverlener eindelijk een beetje naar de achtergrond verdreven. Dat doet de koers natuurlijk goed.

(+1,2%) kwam langs met prima kwartaalcijfers. Verder lijkt het slechte imago van de oliedienstverlener eindelijk een beetje naar de achtergrond verdreven. Dat doet de koers natuurlijk goed. OCI (+1,7%) behoort dit jaar met een winst van ruim 31% tot de betere aandelen van de AMX. Ook vandaag gaat het prima, al kunnen we groot nieuws niet vinden.

(+1,7%) behoort dit jaar met een winst van ruim 31% tot de betere aandelen van de AMX. Ook vandaag gaat het prima, al kunnen we groot nieuws niet vinden. PostNL (-1,5%) is op zoek naar een nieuwe year low.

(-1,5%) is op zoek naar een nieuwe year low. VolkerWessels (+0,4%) ben ik bijna vergeten. De trading update is niet bijzonder; zo wordt de outlook voor dit jaar bevestigd. Meer leest u op IEX Premium. Topmarkt voor VolkerWessels #VolkerWessels https://t.co/DIDpMOyOcj — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 16, 2019

(+0,4%) ben ik bijna vergeten. De trading update is niet bijzonder; zo wordt de outlook voor dit jaar bevestigd. Meer leest u op IEX Premium. AND (+31,7%) gaat helemaal los op het bericht dat de kaartenmaker fors meer omzet heeft gedraaid ten opzichte van een jaar geleden.

(+31,7%) gaat helemaal los op het bericht dat de kaartenmaker fors meer omzet heeft gedraaid ten opzichte van een jaar geleden. De supporters van Ajax (-4,2%) zijn happyer dan de aandeelhouders met het behalen van het landskampioenschap.

Adviezen