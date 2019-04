Het is even wennen, want de AEX (-0,4%) gaat een keer niet omhoog. Grote boosdoener is zwaargewicht Royal Dutch Shell (-1,6%) die de winst van gisteren weer moet inleveren.

Ook het IFO-cijfer over het Duitse business klimaat viel met een stand van 99,2 tegen. Analisten gingen immers uit van 99,9. Het is een belangrijk cijfer om naar te kijken, omdat het een vooruit kijkende indicator is over de economische ontwikkelingen in Duitsland.

Toch reageerden financiële markten nauwelijks op dit cijfer. Het zou zomaar kunnen dat beleggers al rekening hielden met een teleurstelling. De laatste tijd vallen de macro's van onze oosterburen vies tegen. Vroeger waren de begrippen 'Duitsland' en 'groeimotor' nog synoniemen van elkaar, maar daar is nu geen sprake van. De laatste tijd doen de Fransen het zelfs beter. Dat zegt genoeg.

Randstad straalt

Veel rode cijfertjes op het Damrak, maar daar is bij Randstad (+3,9%) geen sprake van. De uitzender wist organisch met 0,5% te groeien, terwijl de markt uitging van krimp. U ziet in de onderstaande tabel dat Duitsland (-10% YoY) ronduit beroerd presteert in het eerste kwartaal, maar dat de overige landen dit compenseren.

Land/regio Organische groei Q1-19 Organische groei Q4 Organische groei Q3 Verenigde Staten +2% +3% +4% Canada -2% +1% +2% Duitsland -10% -7% -2% Frankrijk 0% -4% -1% België +1% 0% -3% Italië +1% -1% +7% Spanje/Portugal 0% -4% +1% Nederland +1% +3% +4% Japan +5% +6% +7% Australië/Nieuw-Zeeland +5% +10% +14% Rest of the World +10% +12% +12%

De economie in de Verenigde Staten draait nog altijd op volle toeren en dat zien we enigszins in de cijfers terug. De organische groei bedraagt daar 2%. De grote plussen worden behaald in Australië en de rest van de wereld.

Akzo Nobel

Akzo Nobel (-3,7%) gaat gewoon door waar het de laatste jaren mee bezig is. Meer winst behalen uit een stabiele omzet. Dalende verkoopvolumes van verf werden opgevangen door een hogere prijs.

Verder is het het management bezig met het besparen van kosten, waardoor het bedrijf in het eerste kwartaal een 18% hogere ebitda publiceerde. Gecorrigeerd voor eenmalige effecten bedraagt de winst uit voortgezette activiteiten €0,46 per aandeel.

Analisten gaan uit van een winst per aandeel van €3,14 voor dit jaar, waardoor de K/W afgerond op 25 uitkomt. Een stevige waardering, maar de markt verwacht dat het bedrijf de komende jaren haar marges weet te verbeteren.



Lange tijd rendeerde Akzo Nobel precies in lijn met de AEX, maar daar is sinds vorig jaar verandering in gekomen.

Rentes

Risk-off in renteland. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt maar liefst vijf basispunten naar 0,17%. De Duitse yield is inmiddels weer onder het nulpunt beland.

Overigens dalen ook de rentes van zwakke landen zoals Italië. Of er dan echt sprake is van Risk off, is dan een beetje de vraag. Laten we het erop houden dat staatsobligaties vandaag geliefd zijn.

Brede markt

De AEX daalt 0,4% en blijft helaas duidelijk achter ten opzichte van de DAX (+0,5%) en CAC (-0,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 3,8% omhoog en noteert 11,8 punten.

De Amerikaanse indices blijven dicht bij huis. Uitschieter is de Nasdaq met een plus van 0,2%.

De euro daalt 0,3% en noteert 1,119 ten opzichte van de dollar.

Goud stijgt 0,5%.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,2%) geeft wat terrein prijs, maar kennen beide natuurlijk een uitstekend jaar.

Voor Bitcoin (-1,7%) geldt hetzelfde.

Het Damrak

Heineken (-0,5%) levert zoals zo vaak prima kwartaalcijfers. Hierover meer in het fondsenrondje. Ook IEX Premium kwam met een update langs.

Galapagos (-1,4%) kwam weliswaar met het goede nieuws dat er een fase 2-studie voor het middel MOR106 van start gaat, maar gaat toch omlaag. Hier leest u er meer over.

Lagere rentes zijn natuurlijk goed voor vastgoedfondsen. Unibail Rodamco (+3,1%), Eurocommercial Properties (+2,3%) en Wereldhave (+0,7%) gaan hard omhoog. Lelijke eendje is Vastned (-4,7%). Ok, het aandeel gaat €1,34 ex-dividend, maar dit is geen volledige verklaring voor het verlies.

De Nederlandse grootbanken ABN Amro (-1,8%) en ING (-1,8%) moeten het natuurlijk niet van dalende rentes hebben. De verzekeraars blijven nog wel aardig liggen.

Basic-Fit (-0,3%) koopt collega Fitland. U zou er zomaar van kunnen hebben gehoord, want deze sportschool was met 37 vestigingen de op twee na grootste partij van Nederland.

AMG (-2,5%) weet maar niet te profiteren van het herstel op de financiële markten.

OCI (-3,3%) kent een geweldig jaar, maar zakt vandaag hard weg.

Hetzelfde geldt een beetje voor Kiadis (-4,1%).

Zonder groot nieuws knalt Accell (+5,2%) er ineens vandoor. Vanmiddag was de AvA. Misschien heeft dat er iets mee te maken.

VolkerWessels (-2,5%) gaat vandaag €0,77 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel gewoon 1,5%.

Live verslag van cijfers Wall Street

Vanavond om 22.00 uur komen onder andere Facebook, Microsoft en Tesla met de eerste kwartaalcijfers langs. Hier doen wij in het liveblogverslag van. Ook pikken wij direct de resultaten van ASMI en Unibail Rodamco mee. Kortom, ook na het slot van de Europese beurzen gaan wij op IEX vrolijk door.

