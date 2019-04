Update 11:05: Ifo Geschäftsklima

Nog een klimaatonkenner, maar dan anders. Alles went, zelfs Duitsers die hun schouders laten hangen. De koersen reageren er dit keer niet op, maar alweer een teleurstellend cijfer uit Duitsland.

Update 10:35: Aegon

Niets aan toe te voegen. Behalve dan dat de rentes vandaag weer dalen. Met al die lijfrentedingessen is van onze verzekeraars Aegon hier het meest gevoelig voor en dan haalt ze ook nog eens voor bijna de helft haar omzet uit de VS.

Hier de relatieve performance van AEGON vs MSCI Europe en de 10 jaars rente in de US. Ik zie een correlatie en een verklaring. pic.twitter.com/isSuG2OGOc — Corne van Zeijl (@beursanalist) April 24, 2019

Update 10:30: AkzoNobel

Deze kop kan al jarenlang zo'n beetje boven iedere kwartaalrapportage van AkzoNobel:

Kijk maar, het groene lijntje. Die knik naar beneden is natuurlijk de desinvestering van de chemiedivisie, die via superdividenden bij de aandeelhouders terecht kwam.

Hogere marges en desnoods lagere omzet, is nu het motto bij AkzoNobel. Dat begint een Nederlandse beursspecialiteit te worden met als bekendste voorbeelden KPN en PostNL. Daar hoeft helemaal niks mis mee te zijn, zie bijvoorbeeld KPN dat ultradefensief is geworden en een mooi dividend betaalt. Duur, dat wel.

Zulke aandelen kunnen ook een mooi plekje vinden in een portfolio, als is het maar als tegenhangers van hieperdepieper groeiaandelen. Het is wel een beetje saai... Bij AkzoNobel is de fantasie ook ver te zoeken. Typisch een bedrijf met een managers- en geen ondernemerscultuur, dunkt me in alle bescheidenheid.

Ze kunnen wel goed rekenen.

Update 10:00 uur: Dividendkoningin Randstad

Het was meen ik nog eind 2008 dat Randstad het dividend passeerde. De tijden waren ietwat onzeker en het cyclische bedrijf nam het zekere voor het onzekere door de liquiditeiten binnenboord te houden. Dat waren even andere tijden toen dan nu. Kijk nu eens, een ware dividendkampioen?

Eerst over de cijfers vandaag: die bevestigen eigenlijk de economie: zwak Europa, slecht Duitsland, aardige VS en prima rest van de wereld.

Kan beter, veel beter, maar de recessie die de markt verwachtte - en daarmee grote druk op Randstad - blijft vooralsnog uit en de uitzender blijft goed presteren. De grafiek laat zien hoe de beurs zich op het verkeerde been heeft laten zetten met die daling en stijging. Vooralsnog dan.

Het dividendrendement suggereert in eerste instantie dat óf de koers veel te laag staat, óf dat het dividend veel te hoog is. Daarvan is geen sprake? Nico hierover:

Daarbij wordt de winstgevendheid goed in het oog gehouden en ontwikkelt Randstad zich tot een echte dividendmachine. Eind maart werd er al €2,27 uitgekeerd terwijl het extra dividend van €1,11 later dit jaar losgekoppeld wordt.

Zonder dat extraatje is het nog 4,5%. Een cyclisch hoogdividendaandeel, daar zijn er niet zoveel van. Hoe structureel is dit? Niet. Hoewel de data niet helemaal klopt, geef ik toch deze grafiek van Randstad, haar dividend en het dividendrendement om te laten zien hoe wispelturig de winstdeling is.

Daarmee wordt Randstad niet snel een dividendkampioen. Want die laat een gestage groei zien, zoals bijvoorbeeld Unilever. Hier is alles wat vastrentend is dol op, vooral pensioenfondsen en verzekeraars. Die kunnen heerlijk toekomstige sommen maken. Met Randstad lukt dat niet. U moet maar zien wat u krijgt.

Daar is echter momenteel helemaal niets mis mee :-)

Update 09:30: Advies

Aftrappen maar met deze: