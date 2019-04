Het cijferseizoen is inmiddels helemaal losgebarsten. Vanochtend kwamen Heineken, Randstad en Akzo Nobel langs met hun resultaten. Deze werden verdeeld ontvangen.

Grote winnaar is Randstad (+3,6%) die de organische omzet 0,5% zag stijgen. Dit is uiteraard geen vetpot, maar analisten verwachtten zelfs krimp. Verder is positief dat de operationele marge met 0,1 procentpunt oploopt naar 19,7%.

Vorig jaar behoorde het aandeel Randstad tot de meest beroerde van het Damrak. Als blijkt dat de cijfers zo slecht nog niet zijn, ziet u dat het dividendrendement oploopt naar 6,8%. Niet verkeerd voor een cyclisch aandeel.

Heineken

Opvallend dat Heineken 0,9% daalt, want die cijfers waren toch dik in orde. De biergigant verkocht in het eerste kwartaal 52,7 miljoen hectoliter bier en dat betekent een stijging van 4,4% ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.

Het gaat vooral crescendo in Azië en Afrika, want hier zit de groei in de bierconsumptie. De winst steeg in de eerste drie maanden van dit jaar naar €299 miljoen. Dit komt omgerekend neer op een stijging van 15% ten opzichte van Q1 2018, toen er €260 miljoen werd verdiend.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Misschien zijn er wat winstnemers in de markt, want de afgelopen tien jaar heeft het aandeel Heineken een enorme rit omhoog gemaakt. Gisteren stond er zelfs een all time high op het bord.

Brede markt

De AEX daalt 0,4% en blijft achter ten opzichte van de DAX (+0,1%) en CAC (-0,3%)

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 3,8% omhoog en noteert 11,8 punten.

De Amerikaanse futures staan 0,1% in het rood.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,122 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,21%) en Duitse (0,02%) dalen twee basispunten.

Goud stijgt 0,1%.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,4%) koelen wat af.

Hetzelfde geldt voor de Bitcoin (-1,7%).

Het Damrak

De cijfers van Akzo Nobel (-2,7%) waren licht beneden de verwachtingen van analisten. De omzet bleef stabiel. Door hogere prijzen wist het bedrijf de marges te verbeteren. Hierdoor steeg de operationele winst met 5% naar 113 miljoen in het eerste kwartaal.

Ahold (-1,5%) krijgt een aantal koersdoelverlagingen om de oren.

Galapagos (+0,2%) gaat van start met een fase 2-studie voor het middel MOR106 bij patienten met eczeem. Hier leest u er meer over.

Vastgoed doet het vandaag goed. Dalende rentes helpen Unibail Rodamco (+1,9%), Eurocommercial Properties (+1,1%) en Wereldhave (+0,4%). Vastned (-4,1%) gaat vandaag €1,34 ex-dividend.

Basic-Fit (+1,1%) koopt branchegenoot Fitland. Deze fitnessketen beschikt over 37 sportscholen en was daarmee de op twee na grootste partij van Nederland. Opvallend is dat Fitland tot het duurdere marktsegment behoort. Basis-Fit zit namelijk aan de onderkant van de markt.

Takeaway.com (+1,2%) zet een nieuwe all time high op het bord.

Niet schrikken van die -3,9% bij VolkerWessels. De bouwer gaat vandaag €0,77 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd blijft de koers van de bouwer stabiel.

Live verslag van cijfers Wall Street

Vanavond om 22.00 uur komen onder andere Facebook, Microsoft en Tesla met de eerste kwartaalcijfers langs. Hier doen wij in het liveblog verslag van. Ook pikken wij direct de resultaten van ASMI en Unibail Rodamco mee. Kortom, ook na het slot van de Europese beurzen gaan wij op IEX vrolijk door.

Adviezen