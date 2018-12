TA: DAX voorspelt nieuwe verzwakkingen

De opluchting na de G20-top over het uitstel van nieuwe heffingen op Chinese producten bleek maar van korte duur. Wall street zette dinsdagavond de toon met nieuwe forse koersdalingen en de Europese beurzen volgden, in mindere mate, gisteren ook.

Forse uitslagen

De Amerikaanse beurzen bleven gisteren gesloten in verband met de begrafenins van oud-president Bush sr., waardoor nieuwe impulsen uitbleven. Vandaag lijken de markten weer een stap terug te moeten doen.

Per saldo zijn de technische plaatjes van de laatste weken echter neutraal. Ondanks forse koersuitslagen zijn de meeste indices sinds eind oktober niet meer veel opgeschoten.

Binnen neutrale bandbreedtes worden flinke koerssprongen vaak afgewisseld met forse correcties. De komende dagen zullen we dus ongetwijfeld nog meer grote uitslagen gaan zien.

AEX index

De Nederlandse beurs stabiliseert binnen de dalende trend. Het koersverloop is de afgelopen weken wel wat meer neutraal waarbij de toppen en bodems steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Voor de nieuwe richting is het nu wachten op een uitbraak uit de neutrale fase.

Belangrijkste steunzone ligt echter nog altijd tussen de 500 en 506 punten. Dit niveau dient stand te houden om verdere, lange termijn, verzwakkingen te voorkomen.



DAX index

Binnen Europa wordt de Duitse beurs nog altijd als leidende index gezien. Vanwege de omvang van de Duitse economie is de DAX index historisch gezien vaak richtinggevend geweest voor de overige indices in Europa.

Wat opvalt, is dat de Duitse beurs de laatste maanden echter slechter presteert dan de andere grote Europese indices. De correctie op de Duitse beurs heeft ook al tot meer technische schade geleid. We dienen er hierdoor rekening mee te houden dat ook de Nederlandse beurs nog verder omlaag kan.

Laatste weken

Het korte termijn technisch beeld oogt de laatste weken wat meer neutraal. De DAX index beweegt binnen een smalle bandbreedte waarbij de mogelijke lagere koerstop nieuwe verkoopdruk lijkt te signaleren.

Een doorbraak onder de steun zal de de oude dalende trend weer een nieuwe impuls geven waardoor lagere niveaus kunnen worden opgezocht.



Laatste maanden

Op langere termijn zien we een duidelijke draai omlaag. Nadat de Duitse beurs dit jaar een lagere top had gevormd, is deze bevestigd met de doorbraak onder de bodems van medio 2017 en begin dit jaar.

De huidige adempauze vindt plaats onder de oude bodems waarmee de kans op een nieuwe koersdaling aannemelijk blijft. Volgende koersdoel ligt rond 10.174,92, de bodem van eind 2016.



Laatste jaren

Op de meerjarige lange termijn grafiek is goed te zien dat de correctie die begin dit jaar werd ingezet, flinke schade heeft veroorzaakt. De stijgende trend vanaf 2009 is recent afgebroken en ook is de index teruggevallen onder de oude toppen van 2015.

Aangezien duidelijke steunniveaus momenteel ontbreken, kan een grotere correctie niet meer worden uitgesloten.