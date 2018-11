Goodmoaning



IF, THEN, ELSE

wie kent hem nog;)



Dus uit het plaatje van Royce kunnen we opmaken dat het aan een zijden draadje hangt.

ALS we door de steun van 503 breken DAN is de volgende steun pas weer de top van 2011 nl.374

En ANDERS zouden we de weg omhoog kunnen vervolgen!



Kopje koffie Dik!