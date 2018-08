TA: Brede sell-off treft markten

De verkoopgolf werd ingezet nadat dat het belangrijke Chinese technologiebedrijf Tencent voor het eerst sinds 2006 de winst per aandeel niet wist te laten groeien.

Deze technologie-gigant, met een beurswaarde van ruim 400 miljard dollar, kwam met cijfers nabeurs in China, tijdens de handel in Frankfurt en voorbeurs in New York. En dat zorgde voor een kortstondige paniek, met forse winstnemingen tot gevolg. Mochten zich technisch nieuwe ontwikkelingen voordoen, op Twitter houd ik alles in de gaten: @RoyceTostrams

Opdoffers

Het sentiment op de aandelenmarkten kreeg woensdagmiddag een flinke opdoffer, vooral in Europa. Daar gingen de indices hard onderuit, met verliezen oplopend tot -2%.

Overigens daalden ook de grondstoffenmarkten: Zilver -4%, Platina -3,75%, Goud -2%, Brent Olie -2,5%. Het industriële metaal Zink ging zelfs ruim 5% onderuit. Ook de euro/dollar verliest fors, maar de zwakke euro lijkt de aandelenmarkten deze keer niet te hulp te schieten.

Het vuurwerk knalde eerder nog op Wall Street dat begin van de week nog met nieuwe koersrecords koketteerde. Maar zowel de Nasdaq 100 index, als de S&P 500 zijn deze week wel afgeketst op hun all-time-highs van de afgelopen maanden.

Bij de Nasdaq is de horde rond 7.511,39 (top van 25 juli) gevormd, bij de S&P500 lag die op 2.872,87 (top van 26 januari). Opvallend was het herstel van de bitcoinkoers, waarbij zelfs het steile dalende trendje werd gebroken, zie onderaan mijn Blog.

Ik loop de technische schade op de belangrijkste markten langs. Een eerste momentopname lijkt aan te geven dat de markten een economische groeivertraging verdisconteren.

Voor de aandelenbeurzen is het belangrijk te melden dat er nieuwe cruciale steunniveaus worden opgezocht. Voor de AEX matcht die steun bovendien met de onderkant van het lange termijn stijgende trendkanaal. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar hier ligt wel een mooi instapniveau.

Nederlandse beurs

Nadat de AEX meerdere steile korte uptrendjes heeft gebroken, zakt de index nu naar de bodem van 27 juni rond 543,87 op. Zolang deze steun stand weet te houden, blijft de meerjarige stijgende trendkanaal intact.

Het positieve technische lange termijn plaatje moet nog bevestigd indien de AEX boven de 200-dagenlijn (rode glooiende rode lijn) weet te blijven.







Duitse beurs

De Duitse beurs breekt de herstelfase naar onderen af, hetgeen verkoopdruk signaleert. De steun rond 12.104,41 (bodem van 28 juni) ligt nu onder vuur.

De DAX index in Frankfurt laat bewegingen zien tussen deze steun en weerstand 12.886,83 (top van 27 juli).



Technologiebeurs

De Nasdaq 100 index is afgeketst op de all-time-high van 25 juli rond 7.511,39. De korte trend van de Nasdaq 100 index blijft ondanks de huidige consolidatiefase nog steeds opwaarts gericht.

De hogere bodems wijzen nog steeds op aanhoudende vraag. Van belang is dat de Nasdaq 100 index boven steun 7.158,78 (bodem van 30 juli) blijft.



Wall Street

De S&P 500 index doet een stapje terug, nadat het koersrecord, tevens all-time-high van januari rond 2.872,87 is genaderd.

Steun rond 2.796,34 (bodem van 2 augustus) moet standhouden om de opwaartse trend te valideren.





Euro/dollar

De EUR/USD koers is de afgelopen dagen hard onderuit gegaan en ontwikkelt zich zich binnen een dalende trend. De doorbraak onder recente bodems, maakt ruimte richting steun rond 105,02 (bodem van 3 maart 2017).

Op de grafiek is een patroon zichtbaar van lagere toppen wat wijst op verkopers die op steeds lagere niveaus uitstappen.





Goud

Het edelmetaal Goud heeft al geruime tijd last van verkoopdruk. Goud is technisch verzwakt, nadat zowel de stijgende trend als de bodem 1.194,99 (bodem van 10 maart 2017) naar onderen zijn gebroken. Er is ruimte voor een diepere correctie richting 1.122,79.



Platina

Ook Platina is technisch serieus verzwakt, nu de koersbodem van 2016 rond 814 wordt gebroken. Neerwaarts is er ruimte richting 618.





Zilver

Ook de zilverprijs maakte een snoekduik. Het edelmetaal Zilver brak daarbij onder de koersbodem van juli. Met deze doorbraak is het technische beeld verzwakt.

Er is aan de onderkant ruimte vrijgekomen richting steun 13,65 (bodem van 18 december 2015).





Zink

Het industriële metaal Zink lag technisch al zwak, maar het wordt nog erger. De voormalige koersbodem van juli is gebroken.

Neerwaarts is er ruimte richting steun 2.061,50 (bodem van 6 juli 2016). De lagere koerstop op 2.684,50 (top van 9 augustus) lijkt de neerwaartse trend te bevestigen.





Ruwe olie

De olieprijs (Brent) lijkt te bezwijken onder verkoopdruk, nu de voormalige koersbodems rond 71,28 sneuvelen. Dit bevestigt de verkoopdruk. Er mag verdere koersdaling worden verwacht richting 63,19 (gevormd op 1 maart).

De lagere koerspieken gaven al verkoopdruk weer. De olieprijs (Brent) heeft weerstand rond 80,50 (gevormd op 17 mei) liggen.



Bitcoin breekt uit dalende trendje

De bitcoinkoers wist de paniek te ontlopen en heeft zelfs het steile dalende trendje verlaten. Nu moet de eerste horizontale weerstand gebroken worden om opwaarts ruimte vrij te maken.

Het huidige proces van bodemvorming, op onderstaande 4-uursgrafiek, wordt begeleid door positieve divergentie van de RSI.