De atmosfeer op zijn kop: CO2-tekort?

In Europa en China zijn de laatste maanden weer aardig wat plannen gelanceerd om de uitstoot van broeikasgassen structureel te verminderen. Begin juli kwam China met een ambitieus actieplan om in 2020 de lucht schoner te maken, met de fraaie naam Het oorlogsplan om blauwe lucht terug te winnen.

Nu is dit in China ook hard nodig, want ik weet niet of u recent nog in Beijing geweest bent, maar daar is de lucht nog steeds ergvervuild. Een half uur wandelen in de Chinese hoofdstad betekent sowieso dat je je witte overhemd kan verschonen en voelt alsof je net een pakje sigaretten hebt opgerookt, inclusief verpakking.

Ook in Nederland wordt er aan nieuwe emissie-plannen gewerkt. Hier is het hoofddoel om de CO2-emissies te beperken. Er zijn hier en daar nog wat losse eindjes aan dit plan, maar daar ze zullen na een (te) warme zomer in de polder wel weer uitkomen.

Zonder CO2 geen bier

In Groot-Brittannië hebben ze daarentegen heel andere problemen, daar hebben ze juist een CO2-tekort. Ja serieus, toen ik het voor het eerst las, geloofde ik het ook niet, maar de Britten hebben deze zomer een dringende behoefte aan meer CO2.

Dit broeikasgas wordt namelijk gebruikt voor de bubbels in het Britse bier en in frisdrank en daar is met dit warme weer en met de goede prestaties van het Engelse voetbalelftal juist veel behoefte aan.

Zowel Heineken als Coca-Cola hebben sommige van hun fabrieken stil moeten leggen, met als gevolg dat de pubs van JD Wetherspoon al zonder bier kwamen te zitten tijdens de laatste WK-wedstrijden.

Naast bier wordt CO2 ook gebruikt om voedsel langer vers te houden in de verpakking en vee te verdoven voor de slacht. Zo is er ook een slachthuis in Schotland gesloten door het CO2-tekort.

Bijproduct

Ondanks dat het vrij en in steeds groter wordende hoeveelheden in onze atmosfeer te verkrijgen is, wordt CO2 in Groot-Brittannië alleen gewonnen als bijproduct in de chemische industrie. Vooral bij de productie van ammonia en waterstofgas wordt CO2 opgevangen en doorverkocht aan de voedingsindustrie.

En deze chemische industrie staat deze zomer grotendeels op non-actief in Engeland. Zo liggen drie van de vijf Engelse ammoniafabrieken eruit wegens zomeronderhoud. De vraag naar ammonia als bestanddeel van kunstmest is in de zomer meestal al laag.

Daarnaast is aardgas, waarvan het ammonia gemaakt wordt, de laatste maanden ook nog eens flink duurder geworden,waardoor de vraag naar ammonia nog verder onder druk is komen te staan.

Importeren?

Aangezien het opslaan en het transporten van CO2 veel duurder zijn dan de prijs van CO2 zelf, lijkt het importeren van CO2 van het Europese vasteland op dit moment geen oplossing voor de Britten. Het lijkt zelfs goedkoper om het bier dan maar te importeren, of simpelweg over te stappen van bruisend pils naar het klassiek Britse ale.

Het is of doods bier of weer naar terug naar onverdoofd slachten. Nu is dat laatste een stukje Europese wetgeving waar met de Brexit in Groot-Brittannië wellicht een einde aan kan komen, maar of dit al op een politieke agenda staat in Downing Street lijkt me onwaarschijnlijk.

Uiteraard kan de CO2 ook gewoon uit de lucht te gehaald worden. In een recent artikel in de MIT Technology Review blijkt dat met de nieuwste technologie het mogelijk moet zijn om CO2 uit de atmosfeer te halen voor 100 dollar per ton CO2, hetgeen prijstechnisch al interessant begint te worden, maar nog niet levensvatbaar is.

Emissies opdrinken

Dit kan nog goedkoper, lijkt me, als we het opvangen bij de nog vele in gebruik zijnde kolen- en gascentrales. Dit idee is niet nieuw en is met behulp van subsidies al vele malen op de wereld uitgeprobeerd.

In Nederland is dit met de nieuwste kolencentrale op de Maasvlakte ook geprobeerd, maar hier werd vorig jaar de stekker uitgetrokken, omdat het volgens de exploitanten te duur zou worden om het broeikasgas in een leeg gasveld onder de Noordzee op te slaan.

Dit ondanks de ontvangen miljoenensubsidies en ondanks dat de vergunning voor de centrale is verleend met als voorwaarde dat de CO2 zou worden afgevangen en opgeslagen. Nu was het oorspronkelijk het idee om het op te slaan in een leeg gasveld onder Barendrecht, hetgeen goedkoper zou zijn geweest, maar hier waren de inwoners geen groot voorstander van. Integendeel.

Maar als de opslag van CO2 zo’n probleem is, zij het onder de Noordzee, zij het onder ons land, waarom leveren we het dan niet gewoon aan de Engelsen? Kunnen zij mooi een deel van onze emissies opdrinken.