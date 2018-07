Helemaal mee eens. Ten eerste verdienen sommige van die producten de naam ETF niet wat mij betreft en als ze dat dan toch doen, laten ze er dan maar ETF-D of R oid van maken, zodat je weet dat het derivaten / replica's zijn zonder nog maar een regel gelezen te hebben. Wel zo duidelijk.



Daarnaast was volgens mij de algemene bevinding dat voor een lager risico een grotere spreiding van toepassing moet zijn, als er dan voor bijna 50% in ''moeilijke'' landen wordt uitgezet, hier eerder sprake zou moeten zijn van een verhoogd risico.



Kan het dan zijn dat ze die beoordeling ooit eens hebben afgegeven toen er nog wel sprake was van veel meer spreiding en wordt er vervolgens nooit meer naar gekeken vraag ik me dan af. Worden producten nog weleens periodiek opnieuw beoordeeld of is het eens goed altijd goed? Of andersom, als een product zijn spreiding of weging wijzigt, dient de AFM daar dan eerst naar te kijken en een nieuwe beoordeling af te geven, of kan dat gewoon 'onder de radar'?



Maar meneer Everts verwoord zijn presteren dus prima, alles lijkt nu goed te gaan dus wij zitten met 700 man lekker op onze handen. Heel bijzonder.