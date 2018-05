Vandaag lopen de mei-opties af op de optiebeurs en dat kan voor wat beweging zorgen, al is het de laatste dagen eerder een walk in the park met dat langzame omhoog kruipen.

Wall Street sloot gisteravond licht lager al mag het nauwelijks een naam hebben. De Nederlandse beurs sloot gisteren voor de tiende achtereenvolgende dag hoger en we gaan kijken vandaag of we dat kunnen uitbreiden naar elf.

De AEX-future staat licht lager; de opening van de AEX lijkt daarmee rond de 568 te zijn. De Amerikaanse futures staan, voor wat het waard is, momenteel licht (0,2%) in de plus.

Olie rond $80

De olieprijs blijft de aandacht opeisen, sluimert rond de $80. Op de beleggersdag straks op 1 juni zal onze olie-columnist Jilles van den Beukel een workshop houden met als titel: Olie naar $100?

De sterkere dollar houdt de goud- en zilverprijs onder druk. Azië tenslotte hoe is de handel daar geëindigd? Holger, kom er maar in:

Asia stocks edge higher on caution around trade. #China offered optical win for Trump of a $200bn trade deficit reduction, & ahead of midterms this increases odds of some kind of deal being announced. Yen drops to 4mth low w/ US yields at 7y peak. Brent #oil dips back from $80. pic.twitter.com/DD7IjI27dK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 18 mei 2018

Ook dat ziet er mooi uit, voorzichtig hoger met een 4-maandsdieptepunt voor de Japanse yen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, er zijn nog een handvol cijfers:

Vakbond FNV Luchtvaart heeft een akkoord bereikt met twee van de drie bagageafhandelaars op Schiphol over een nieuwe cao.

Analisten van ING hebben de koersdoelen voor Heijmans en Euronext opgevoerd, in reactie op de handelsberichten van de bedrijven. Dat kwam vrijdag naar voren uit enkele rapporten.

De Nederlandse industrie haalde opnieuw meer omzet binnen in het eerste kwartaal van dit jaar. Met name de autoproducenten deden het goed. De opbrengsten zitten al in de lift sinds het laatste kwartaal van 2016.

Toeleverancier aan de chipindustrie Applied Materials heeft het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar afgesloten met recordresultaten.

Het Duitse biotechbedrijf Curetis, met een Nederlandse beursnotering, publiceert als enige vandaag de kwartaalcijfers.

Curetis Publishes Business and Financial Update for the First Quarter 2018 https://t.co/Y4WusSbPy8 — SPI News (@NewsFromSPI) 18 mei 2018

Curetis boekte een totaal verlies van €5,8 miljoen, door aanzienlijk hogere kosten. Het haalde echter afgelopen maand wel €4,1 miljoen op met de uitgifte van nieuwe aandelen en het verwacht in de loop van dit jaar nog meer vers geld op te zullen halen.

Analistenadvies:

Heijmans: naar €13,75 van €13 - ING - blijft Koop

Euronext: naar €64 van €62,50 - ING - blijft Koop

De AFM meldt deze shorts:

De eerste shortpositie in AMG, en die Millennium jongens hebben nu al spijt, met een stijging van 5% op de eerste dag:



De agenda is rustig vandaag, Curetis is al door met de cijfers en u kunt, waarschijnlijk voor het laatst, op bezoek bij Gemalto.

01:30 Japan CPI apr

08:00 Curetis Q1-cijfers

08:00 Ctac €0,08 ex-dividend

08:00 AstraZeneca Q1-cijfers

10:00 Aegon AVA

10:00 Gemalto AVA

14:00 Home Depot Q1-cijfers

14:00 Deere Q1-cijfers

En dan nog even dit

The Donald is druk met China in de weer en hij heeft de Chinezen straks nodig om de deal met Noord-Korea rond te breien. Links en rechts wordt er wat uitgewisseld:

Talking trade with the Vice Premier of the People’s Republic of China, Liu He. pic.twitter.com/9T7Iq6F3Xe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 mei 2018

De Amerikanen laten het Chinese telecombedrijf ZTE off the hook en als tegenprestatie hebben de Chinese autoriteiten alvast de overname van Toshiba alvast goedgekeurd. Het dossier NXP/Qualcomm ligt in het volgende mapje:

Dat brengt de overname van NXP weer iets dichterbij: pic.twitter.com/F2aU2oZgXj — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 17 mei 2018

Waarom probeert u dat ook eens niet? Een brief sturen als u de koers omhoog wil hebben?

JUST IN: AmTrust Financial Services surges nearly 7% after Carl Icahn tweets that he has sent the company's board a letter, owns 18.4M shares of the firm. https://t.co/B1MttjzSP3 pic.twitter.com/xLwroW3sSU — CNBC Now (@CNBCnow) 17 mei 2018

Altice sprong gisteren 12% hoger op beter dan verwachte omzetcijfers. Vandaag gaat Altice USA ex-dividend, en wel een whopping $2,035 (op een koers van $20,97).

De grafiek waar het vandaag om draait bij #Altice: flink verbeterde groei van het aantal abonnees in Frankrijk. pic.twitter.com/jtUgFXn782 — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 17 mei 2018

Bijzonderheid: het fonds gaat wel ex-dividend maar het geld wordt pas uitbetaald als de AFM goedkeuring gegeven heeft voor de afsplitsing.

Eén van Warren's grotere posities. Heeft ie ook nog wel eens nachtmerries van. Berkshire Hathaway bezit 456,5 miljoen aandelen van de geplaagde bank zat vorig kwartaal aan de verkopende kant: hij bouwde 1,7 miljoen aandelen af.

Wells Fargo shares open down more than 1.4% after Dow Jones reports that the Office of the Comptroller of the Currency is probing altered documents by the bank's employees in its business banking division.



Full story: https://t.co/v41lx0XlZH pic.twitter.com/0gytABAY63 — CNBC Now (@CNBCnow) 17 mei 2018

Sinds de piek rond $64 begin dit jaar is het aandeel bijna 20% afgekomen. Banken hebben het nog even niet dit jaar...

Wereldhave kreeg gisteren nog een joekel van een downgrade van HSBC (van €44 naar €30) maar vandaag komt er een positieve impuls: vastgoedman van Herk breidde zijn belang uit en wie weet koopt ie nog wat door. Bij Vastned zit hij ook al boven de 20%:

Biotech- en vastgoedmagnaat Aat van Herk breidt belang in #Wereldhave uit naar bijna 11% pic.twitter.com/dWqjHSex71 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 18 mei 2018

Wie zegt dat retail dood is? Action is alive and kicking en komt misschien wel naar de beurs.

Eigenaar Action zint op verkoop deel aandelen. https://t.co/eqrmC9NXgx pic.twitter.com/7Rn0yqaFt5 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 18 mei 2018

Leuk filmpje waarin Bill Gates vertelt over zijn encounters met Donald Trump. Die had een bijzondere interesse in Bill's dochter...

Veel succes vandaag. Klik op het plaatje voor onze real-time koersenbak.