AMSTERDAM (AFN) - Analisten van ING hebben de koersdoelen voor Heijmans en Euronext opgevoerd, in reactie op de handelsberichten van de bedrijven. Dat kwam vrijdag naar voren uit enkele rapporten.

Het koersdoel voor Heijmans ging van 13 euro naar 13,75 euro. Het advies op het aandeel bleef buy. Volgens de marktvorsers presenteerde de bouwer best goede kwartaalcijfers, waarbij het positieve onderliggende operationele resultaat in het eerste kwartaal ,,wat ons betreft een vrij unieke prestatie is''.

Voor Euronext ging het koersdoel van 62,50 euro naar 64 euro. Ook voor het aandeel van de beursuitbater bleef het koopadvies staan. De kenners wezen op het recordkwartaal, maar ook op de moeilijke vergelijkingsbasis in de huidige verslagperiode, onder meer omdat de activiteit op de financiële markten wat afneemt.

Heijmans sloot donderdag op 10,50 euro, Euronext op 56,20 euro.