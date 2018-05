TA: Sterke dollar stuwt herstel

De Europese aandelenbeurzen blijven langzaam verder oplopen. Hoewel echte overtuiging ontbreekt, zijn de meeste trends per saldo wel opwaarts gericht.

De Amerikaanse beurzen missen nog altijd de kracht om een serieus herstel in te zetten. De sterke dollar zorgt ervoor dat de koersen in de VS onder druk blijven staan.

AEX index

De Nederlandse beurs blijft prima presteren. Hoewel de uitslagen niet bijzonder zijn, weet de AEX-index toch steeds wat verder op te lopen richting de weerstand rond 572,81 punten.

Het cijferseizoen heeft wisselende resultaten opgeleverd, maar per saldo is de beurs er toch op vooruit gegaan.

De eerste steun ligt rond 548,57 punten, de bodem van 20 april. Zolang de beurs hierboven weet te blijven, kan de opmars richting de weerstand worden voortgezet.

EUR/USD

Het valutapaar EUR/USD zorgt de laatste weken voor de meeste beweging op de beurzen. De Europese indices profiteren van de zwakte van de euro ten opzichte van de dollar en de Amerikaanse beurzen blijven wat achter door de sterke dollar.

Als we het lange termijn technische plaatje van het valutapaar bekijken, dan valt op dat de stijgende trend recent is afgebroken. De opgaande fase die begin 2017 werd ingezet, is ten einde en een correctie richting de steun rond 115,55 krijgt steeds meer vorm.

Op langere termijn is een meer zijwaarts gericht koersverloop nu mogelijk boven deze steun. De weerstand ligt op 126,05 (gevormd op 19 november 2014). De koers is teruggevallen onder de 200-dagenlijn, waarmee de verzwakking is bevestigd.

Dow Jones index

De Amerikaanse beurzen blijven door de sterke dollar wat achter in het herstel. Per saldo zijn de Amerikaanse indices de afgelopen maanden niet veel opgeschoten, terwijl de Europese beurzen hun oude toppen al naderen.

De Dow Jones-index vormt sinds eind januari lagere toppen, wat duidt op toenemende verkoopdruk. De afgelopen week is de index opgeveerd tot aan de dalende toppenlijn. Deze staat nu onder druk. Om verder te verbeteren en ruimte te krijgen voor een groter herstel moet de index door deze lijn breken.

In de grafiek hieronder is duidelijk te zien dat de RSI-indicator in de laatste daling van de beurs niet meer in oversold-gebied is terecht gekomen. De kracht van de beren lijkt dus wat af te nemen. Hierdoor neemt de kans op een doorbraak door de dalende toppenlijn toe.

De eerste horizontale weerstand wacht daarna al snel rond