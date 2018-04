TA: Van groot naar klein

De Nederlandse beurs is overtuigend boven de toppen van de afgelopen weken van rond de 540 punten gebroken en heeft de herstelfase een nieuwe impuls gegeven. Ook de kleinere aandelen doen mee aan het het herstel.

AEX-index

De AEX-index is met kracht door de weerstand rond 540,65 punten gebroken. Het neutrale koersverloop dat na de correctie van februari werd gevormd, is hiermee ten einde.

De index heeft met de doorbraak ruimte gecreëerd voor een stijging richting de oude top van januari van circa 572,81 punten.

De koersgaten die begin februari zijn gevormd, kunnen nog wel voor wat verkoopdruk zorgen, maar het technische plaatje is al flink opgeklaard.

Lange termijn AEX

Op langere termijn oogt het technische plaatje van de AEX-index nog niet overtuigend. Nadat de stijgende trend werd afgebroken, heeft de beurs een lagere koersbodem gevormd.

Na een aantal weken rond de 200-dagenlijn te hebben bewogen, heeft de AEX-index nu de correctieve fase verlaten. Ondanks deze verbetering blijven we voor de lange termijn erg behoudend.

Zolang de koers tussen de steun rond 506 punten en de weerstand rond 572,81 punten beweegt, is het koersbeeld neutraal en moeten we rekening houden met forse koersuitslagen in beide richtingen.

Midkap

De Nederlandse Midkap-index heeft net als haar grote broer een flinke correctie laten zien. Vanaf begin februari is de koers van de AMX-index teruggevallen tot aan de steun rond 763,37 punten.

Vanaf deze steun lijkt de index wat te kunnen herstellen. Van een echte draai is nog geen sprake, maar de eerste tekenen zijn hoopgevend. Zolang het patroon met lagere toppen echter intact is, moeten we rekening houden met nieuwe verkoopdruk.

Een doorbraak onder de steun zal het lange termijn technische beeld verder doen verzwakken en ruimte vrijmaken voor een grotere koersdaling.

Small Caps

De Nederlandse Small Caps-index, de AScX, ligt er van de Nederlandse aandelenindices technisch bezien nog het beste bij. De AScX heeft slechts een beperkte correctie doorgemaakt en is opgevangen door het 200-daags gemiddelde.

Rond de steun van 1.014,49 punten wist de index een bodem te neer te zetten en aan een herstel te beginnen.

De index voor de kleinere beursfondsen is nu op weg naar de weerstand van 1.115,08 punten, die is gevormd door de top van eind januari.

Zodra dit niveau wordt uitgenomen, zal de lange termijn stijgende trend weer worden opgepakt en worden hogere koersniveaus mogelijk.