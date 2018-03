(ABM FN-Dow Jones)IEX Group heeft Behr.nl overgenomen tegen een onbekend bedrag. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit een melding van IEX.



Behr.nl biedt sinds 1994 online financiële informatie aan en faciliteerde volgens IEX als eerste site van Nederland online portefeuillebeheer.Door de overname krijgt IEX er 3.500 portefeuillehouders bij en 400 betalende abonnees.



Vrijdag meldde IEX tevens dat het inmiddels 5.000 betalen premium-leden heeft. "Met het toevoegen van onder andere technische analyse en een modelportefeuille is de dienstverlening de afgelopen maanden sterk uitgebreid", verklaarde IEX de groei van het aantal betalende leden. Daarbij rekent IEX op een aanhoudende groei in de komende periode.

