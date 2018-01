De-risking

Beleggen draait om rendement én risico. Dat laatste wordt nog wel eens over het hoofd gezien in een wat zo langzamerhand lijkt op een eeuwige bullmarkt. Altijd lastig, óók voor professionele fondsmanagers: wanneer is het tijd om wat winsten veilig te stellen?

Lessons learned

Vooropgesteld, het idee dat de financiële wereld niets geleerd heeft van de hevige crisis die in 2009 losbarstte, is ten minste deels niet waar. Britse pensioenfondsen hebben wel degelijk iets opgestoken van de crisis en in hun systemen extra veiligheidsmechanismen ingebouwd.

Een van die mechanismen betreft het automatisch verkopen van (een deel van) de aandelenportefeuille bij het bereiken van vooraf ingestelde waardes. Dat gebeurt automatisch, om te voorkomen dat fondsmanagers de bull market nog even langer willen uitzitten. De menselijke emotie wordt dus (deels) uitgeschakeld, niet zozeer om de markt te timen als wel om de exposure tot potentiële bubbels te beperken.

Volgens ’s werelds grootste vermogensbeheerder, BlackRock, gaan er bij hun klanten (pensioenfondsen) "vrijwel constant triggers af en gaat er zelden een week voorbij dat er geen afbouw van de aandelenportefeuille plaatsvindt." Waarvan akte.

Dat roept de vraag op of dit dan signalen voor het ultieme uitstapmoment zijn. Helaas, al maakt dat beleggen ook wel weer leuk: was het maar zo eenvoudig. Pensioenfondsen hebben met langlopende verplichtingen te maken en stellen zich daarbij zeer risicobewust op.

Rendement en risico

Rendement is leuk, en ook een must, maar daarbij mogen de risico’s niet uit het oog worden verloren en vooral ook beheersbaar blijven. De risicosystemen van de Britse pensioenfondsen signaleren dus dat aandelen aardig prijzig beginnen te worden. En daarmee treden dus automatisch triggers in werking die het belang van aandelen in de portefeuille verminderen.

Dat heeft tot op heden weinig tot geen merkbaar effect gehad op de almaar stijgende financiële markten. Dat hoeft het vooralsnog ook niet te hebben, mits er maar voldoende kopers tegenover de afbouwende pensioenfondsen zijn.

De huidige bullmarkt kan ongetwijfeld nog wel enige tijd voortdenderen, volgens Jeremy Grantham van GMO mogelijk zelfs nog zes tot vierentwintig maanden mét een mogelijke melt-up als extraatje. Nu is de visie van Grantham ook maar een mening maar de man heeft zeker zijn credentials.

Wat kunt u per saldo als belegger nu met dit van Bloomberg geviste bericht? De markt timen, uitstappen omdat de top nabij zou zijn? Helaas, zo eenvoudig is het spel niet en ook nooit geweest.

Maar het is wél een goed idee om nog eens goed bewust te zijn van het feit dat beleggen en rendement weliswaar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dat geldt nadrukkelijk ook voor risico.

