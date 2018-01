Vooruitblik: Herhaling van zetten?

De AEX pakt in een week tijd 2,5% koerswinst, ogenschijnlijk met speels gemak. Wie gokte op een trendomslag aan het begin van het nieuwe jaar, komt wederom van een koude kermis thuis.

TINA feest door

Het lijkt vooral een herhaling van zetten: lage rentes, stevige economische groei, mild gestemde centrale banken en zelfs enige ontspanning op het geopolitieke front waarbij Noord-Korea de oorlogstaal (voor nu) heeft verruild voor dialoog.

En niet alleen het Goldilocks scenario doet nog steeds opgeld; ook TINA (There Is No Alternative) blijft op het koersfeestje hangen. De bears lijken in een permanente winterslaap te verkeren, maar als belegger is en blijft het zaak alert te zijn, zeker in een periode waarin iedereen en zijn moeder positief is.

Hoewel, iedereen? Jeremy Grantham, value investor van GMO, neemt nu toch een voorschot op andere tijden. Eerst nog een melt-up, direct daarna gevolgd door een heuse crash. Volgens Grantham, die zeker niet in de categorie talking heads thuis hoort, kunt u nog zes tot maximaal vierentwintig maanden genieten van verdere koersstijgingen alvorens de boel aan het glijden gaat:

Of Grantham er nu verstandig aan doet een crash te voorspellen, is de vraag. Echt voorspellen wanneer zich een serieuze neergang aandient, is simpelweg onmogelijk al zijn er hele volksstammen die hier toch een boterham mee weten te verdienen.

Ook Grantham heeft geen glazen bol, maar wel een ijzersterke reputatie als value investor. De man kan uitstekend rekenen en wat hij feitelijk aangeeft is dat aandelen inmiddels wel erg prijzig zijn geworden. Tegelijk, en dat is dan zijn beroepsmatige inschatting, verwacht hij eerst nog een melt-up.

New year’s global stock market ‘melt-up’ silences bears https://t.co/6BOvkAoh07 via @financialtimes — Martin Crum (@martinjancrum) 7 januari 2018

Verkrapping centrale banken

De centrale banken hebben de financiële markten de afgelopen jaren van flink wat brandstof voorzien. Enerzijds door de rentes richting nul te manipuleren, anderzijds door de markten te voorzien van een vloedstroom aan liquiditeiten.

Of het nu echt gezond is dat een SNB geld uit het niets tevoorschijn tovert om voor een kleine $90 mrd aan Amerikaanse aandelen te kopen, of een BoJ die inmiddels is uitgegroeid tot één van de grootste aandeelhouders op de beurs van Tokio: het heeft geleid tot het gewenste effect, stijgende koersen.

We expect the #Fed to raise rates three more times in 2018. Read our Cyclical Outlook: https://t.co/NOGk9F4QpI pic.twitter.com/IXCGBhErwV — PIMCO (@PIMCO) 30 december 2017

's Werelds belangrijkste centrale bank, de Fed, zal naar verwachting dit jaar de rente twee keer verhogen, mogelijk drie. Dat zal zeker enig drukkend effect op de financiële markten hebben. De ECB lijkt nog niet zo ver, al valt een eerste renteverhoging eind 2018 niet geheel uit te sluiten.

Voor beleggers geldt vooral: hou er rekening mee dat het grote stimuleren, in ieder geval van de Fed, voorbij is en dat de financiële markten het (meer) op eigen kracht zullen moeten doen.

Nu wordt er, traditioneel, voor 2018 op Wall Street gerekend op een gemiddelde winstgroei van circa 11%. Een percentage dat jaarlijks als consensus uit de bus rolt, maar gezien de aardig pruttelende Amerikaanse en mondiale economie zeker geen fata morgana hoeft te blijken. Een dergelijke winstgroei is overigens ook wel nodig om het nodige fundament te geven aan de inmiddels circa negen jaar oude bull market.

Agenda

De IEX Beleggersdesk kan zich langzaam aan opmaken voor de start van het cijferseizoen. De aankomende week stelt bedrijfsmatig nog weinig voor: alleen Takeaway.com laat woensdag weten wat voor omzet is er binnengeharkt in Q4. Vrijdag komen er wel enkele grote Amerikaanse financials met cijfers, waaronder JPMorgan Chase.

Wel enkele macrocijfers die de markten theoretisch in beweging zouden kunnen (moeten) krijgen, maar het afgelopen jaar werd het meeste macrogeweld schouderophalend ontvangen. De complete agenda voor aankomende week vindt u hieronder.

Een fijne zonnige zondag!

8 jan

08:00 Duitsland fabrieksorders nov 0,5%

11:00 EU detailhandelsverkopen nov 1,3%



9 jan

07:00 EU werkloosheid nov 8,7%

08:00 Duitsland industriël prodcutie nov 1,8%

12:00 VS NFIB Small Business Optimism Index 107,5

16:00 VS JOLTS nov 5,9996M



10 jan

02:30 China inflatie CPI dec 1,9%

02:30 China inflatie PPI dec 4,8%

07:00 Takeway KW4 omzet

14:30 VS im- en exportprijzen dec 0,5% en 0,2%

16:30 VS wekelijkse olievoorraden



11 jan

11:00 EU industriële productie nov 0,8%

13:30 ECB notulen rentebesluit dec

14:30 VS inflatie PPI dec 0,2%

14:30 VS wekelijkse jobless claims

20:00 VS federale begroting dec -134B



12 jan

12:00 BlackRock KW4-cijfers

12:00 Wells Fargo KW4-cijfers

13:00 JPMorgan Chase KW4-cijfers

14:30 VS inflatie CPI dec +0,2%

14:30 VS detailhandelsverkopen nov dec 0,8%

16:00 VS bedrijfsvoorraden dec 0,2%