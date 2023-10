Slotcall: Positieve draai

Het leek rond het middaguur een beroerde beursdag te worden, maar aan het einde van de handelsdag weet de AEX (+0,4%) er toch een mooie plus uit de persen. Dit in tegenstelling tot de meeste overige Europese beurzen. De Britse en Duitse beurs sluiten zelfs licht in het rood.

Groot richtinggevend macronieuws is er vandaag niet. De ogen zijn deze week gericht op donderdag, want dan is het weer tijd voor een nieuwe bijeenkomst van de Europese Centrale Bank. Het is de verwachting dat de ECB de rente net als de Federal reserve handhaaft.

Binnen de hoofdindex valt op dat de verzekeraars een stap terug doen, al moeten we dit ook weer niet overdrijven. ASR is met een verlies van 1,3% de grootste daler.

Morele winst voor Just Eat

Verder valt het bijzondere koerspatroon van Just Eat Takeaway (-1,5%) vooral op. Op een gegeven moment noteerde het aandeel meer dan 7% in het rood, waardoor de maaltijdbezorger (opnieuw) op nagenoeg het laagste niveau ooit is beland.

Het feit dat er op het slot slechts een min van 1,5% op het bord staat, voelt wat ons betreft aan als een morele winst. Afgelopen week verhoogde JET zijn prognose voor de jaarwinst meer verhoogde dan voorzien en kondigde het bovendien een aandeleninkoopprogramma aan. Anderzijds vielen de orders in met name de VS vies tegen.

Philips

Philips (+2,0%) liet gemengde resultaten zien. De omzet en het bedrijfsresultaat vallen in het derde kwartaal weliswaar hoger uit dan verwacht, maar net als bij de publicatie van de halfjaarcijfers worden de resultaten ontsierd door krimpende order intake.

Dankzij een positieve vrije kasstroom is de nettoschuld het afgelopen kwartaal met €250 miljoen gedaald tot €7,0 miljard. Probleem is alleen dat er mogelijk nog voor miljarden euro's aan schadeclaims inzake de slaapapneu-affaire boven het bedrijf hangen.

Het aandeel noteert tegen circa 12 keer de verwachte winst over boekjaar 2024. Instappen of verkopen? U leest het in de onderstaande analyse.

Cijfers Philips opnieuw ontsierd door krimpende order intake IEX Premium https://t.co/pf16682GSV via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) October 23, 2023

Umicore

De Canadezen zitten te wachten op Umicore (-1,6%), zo blijkt. De overheid zal zelfs bijna de helft van een nieuwe productiefaciliteit in het land betalen en een grote afnemer is ook al gevonden. Het bedrijf heeft op dit moment een sterke concurrentiepositie in de batterijtechnologie die nu het meest gebruikt wordt, maar de ontwikkelingen gaan door.

Daarnaast is het veelbelovend dat er al grote aantallen orders in de boeken staan. Peperduur is het aandeel op het eerste gezicht niet, zo noteert het aandeel tegen 13 keer de verwachte winst over boekjaar 2024. Het dividendrendement bedraagt 3,6%.

Of een koopadvies volstaat, leest u in de analyse van Ivo Breukink.

Flinke subsidies voor Umicore IEX Premium https://t.co/Z8OsbX0DgA via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 23, 2023

Volkswagen

Autofabrikant Volkswagen (-1,2%) gaf afgelopen vrijdag een milde winstwaarschuwing af. Bij de halfjaarcijfers werd al duidelijk dat het concern worstelde om zijn outlook te behalen, dus nieuwe informatie was het niet.

De definitieve Q3-cijfers volgen later deze week, maar een verdere verlaging van de verwachtingen voor zowel FY23 als FY24 is onvermijdelijk. Of dat het genoeg is voor een koopadvies, vertelt analist Martin Crum in zijn analyse.

Winstwaarschuwing VW geen complete verrassing IEX Premium https://t.co/aGuDezjlyE via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 23, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Ebusco (-7,2%) staat iedere dag in dit lijstje. Dit keer is de bussenbouwer aanvoerder van het rechterrijtje.

Rentes

De rentes blijven vandaag per saldo dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt twee basispunten aan tot 3,27%. De Amerikaanse tienjaarsrente piekte vandaag al even boven de 5%, maar noteert hier nu nipt onder.

Brede markt

De AEX sluit 0,4% hoger en daarmee zijn we de meeste Europese indices de baas. Alleen de Fransen (+0,5%) en Italianen (+0,9%) presteren vandaag beter.

Op Wall Street zien we ook veel groen op de borden. De grootste uitschieter is de Nasdaq met een plus van 0,6%.

De CBOE VIX (volatiliteit) zakt 5,9% tot 20,4 punten.

De euro klimt 0,5% en noteert 1,064 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,2%) en vooral zilver (-1,0%) doen een stap terug.

Olie: WTI (-1,6%) en Brent (-1,3%) koelen af.

Bitcoin (+4,4%) heeft de vaart er lekker in.

Het Damrak

Adyen (+0,1%) was vrijwel de gehele dag de grootste bleeder binnen de AEX, maar op het slot eindigt het aandeel nipt in het groen. Het laat zien hoe volatiel deze belegging is. Op 8 november is de beleggersdag en komen we meer te weten over de groeivooruitzichten voor de lange termijn.

(+0,1%) was vrijwel de gehele dag de grootste bleeder binnen de AEX, maar op het slot eindigt het aandeel nipt in het groen. Het laat zien hoe volatiel deze belegging is. Op 8 november is de beleggersdag en komen we meer te weten over de groeivooruitzichten voor de lange termijn. ASML (+0,5%) trekt zich weinig aan van een koersdoelverlaging van ING. De Nederlandse grootbank stelt het koersdoel €50 neerwaarts bij tot €700.

(+0,5%) trekt zich weinig aan van een koersdoelverlaging van ING. De Nederlandse grootbank stelt het koersdoel €50 neerwaarts bij tot €700. IMCD (+1,5%) ligt goed al is het handelsvolume van 78.000 stukjes niet indrukwekkend.

(+1,5%) ligt goed al is het handelsvolume van 78.000 stukjes niet indrukwekkend. Basic-Fit (+0,9%) krijgt twee koersdoelverlagingen om de oren, maar sluit met een mooie plus. Daar zag het bij opening niet naar uit, want er was een moment dat de sportschoolketen circa 5% in het rood noteerde.

(+0,9%) krijgt twee koersdoelverlagingen om de oren, maar sluit met een mooie plus. Daar zag het bij opening niet naar uit, want er was een moment dat de sportschoolketen circa 5% in het rood noteerde. Inpost (+5,7%) gaat hard omhoog vandaag. Groot nieuws komen we echter niet tegen. Het handelsvolume van ruim 550.000 stukjes is wel bovengemiddeld dus wie weet zit er een grote koper tussen.

(+5,7%) gaat hard omhoog vandaag. Groot nieuws komen we echter niet tegen. Het handelsvolume van ruim 550.000 stukjes is wel bovengemiddeld dus wie weet zit er een grote koper tussen. B&S Group (-5,9%) ging afgelopen vrijdag op het slot hard omhoog, maar omdat er in het weekend geen groot nieuws naar buiten kwam, loopt een deel van de winst er vandaag weer uit. Valt deze koersbeweging in de categorie pump en dump?

(-5,9%) ging afgelopen vrijdag op het slot hard omhoog, maar omdat er in het weekend geen groot nieuws naar buiten kwam, loopt een deel van de winst er vandaag weer uit. Valt deze koersbeweging in de categorie pump en dump? Ebusco (-7,2%) heeft de laatste tijd meer weg van een casino-aandeel. Het aandeel vliegt werkelijk alle kanten op.

(-7,2%) heeft de laatste tijd meer weg van een casino-aandeel. Het aandeel vliegt werkelijk alle kanten op. Vivoryon (+6,4%) herstelt vandaag een fractie van het koersverlies van afgelopen week. Het biotechbedrijf meldde een positieve uitkomst van een veiligheidsstudie van een hogere dosering voor de ontwikkeling van een alzheimermedicijn.

(+6,4%) herstelt vandaag een fractie van het koersverlies van afgelopen week. Het biotechbedrijf meldde een positieve uitkomst van een veiligheidsstudie van een hogere dosering voor de ontwikkeling van een alzheimermedicijn. De nederlaag van Ajax (+0,9%) tegen FC Utrecht wordt door de markt met enthousiasme ontvangen. Of zijn het vooral Feyenoorders die het aandeel vandaag voor een prikkie denken te kopen? Feit blijft dat de Amsterdammers op een offciële degradatieplaats staan.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASML: van €750 naar €700 en Kopen - ING

Basic-Fit: van €42 naar €39 en Kopen - Berenberg

Basic-Fit: van €39 naar €32 en Kopen - KBC

Heineken: van €95 naar €87 en Houden - Barclays

UMG: van €18,10 naar €18,20 en Verkopen - HSBC

Agenda: dinsdag 24 oktober

08:00u: Randstad Q3-cijfers

08:00u: Novartis Q3-cijfers

08:00u: Barclays Q3-cijfers

09:30 | Duitsland manufacturing Flash PMI okt

09:30 | Duitsland services Flash PMI okt

10:00 | EU manufacturing Flash PMI okt

13:00 Coca Cola Q3-cijfers

13:00 General Motors Q3-cijfers

18:00 ASMI Q3-cijfers

22:00 Microsoft Q3-cijfers

22:00 Alphabet Q3-cijfers

22:00 Texas Instruments Q3-cijfers

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Youri van Heumen