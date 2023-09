Voorbeurs: Spanningen tussen China en VS lopen op

Net als gisteren wijzen de futures op een lagere opening. De AEX future noteert 0,3% in het rood en dat is redelijk in lijn met Wall Street. De Aziatische beurzen hebben hun handelsdag er al grotendeels opzitten en ook hier ging het niet lekker.

De beurs van Hongkong en Australië noteren circa 1% in het rood en ook de Japanse Nikkei (-0,6%) is vandaag niet vooruit te branden. Dat terwijl er toch echt meevallende Chinese economische data naar buiten kwamen.

De Chinese import is de afgelopen maand minder hard gedaald dan verwacht. De markt rekende op een min van 9,0% op jaarbasis, maar er kwam een stand van slechts -7,3% uit de bus. Ook de export in China ging in augustus iets minder hard omlaag dan gevreesd (-8,8% jaar-op-jaar versus -9,2% verwacht)

Chinese banken verlagen hypotheekrente

Feit blijft dat het geen cijfers zijn waar de Chinezen trots op kunnen zijn. In de periode voor de coronapandemie waren we immers juist gewend geraakt aan hoge groeipercentages.

Om de economische groei aan te jagen, wordt onder andere de rente verlaagd en leenruimte voor bedrijven en burgers verruimd. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat grote Chinese banken de rente verlagen voor eerste hypotheken.

Dit zou de geplaagde Chinese vastgoedmarkt een zetje in de rug moeten geven. De gehele wereld kijkt met extra interesse naar de huizenmarkt van het Aziatische land, zo bedraagt de totale omvang van de Chinese hypothekenportefeuille liefst $5,3 biljoen ($5.300 miljard).

Er bestaat immers het risico dat deze problemen overslaan naar Europa en de VS. Niet voor niets luidt het spreekwoord: Als China niest, is de wereld verkouden.

iPhone in de ban

Apple ging gisteren ruim 3,5% omlaag op Wall Street. De Chinese overheid heeft het op de maker van onder andere iPhones gemunt, zo wil de staat het gebruik van de iPhone en andere buitenlandse elektronische apparaten verbieden.

Het is vooral gericht op mensen die werken voor de overheid en staatsbedrijven. Voor Apple is dit een tegenvaller, aangezien China de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt is. In de eerste negen maanden van dit jaar is het Aziatische land goed voor een omzet van $57,5 miljard.

Het is tevens een signaal dat de spanningen tussen China en de VS weer oplopen. Het is een mogelijke oorzaak voor de lagere opening vandaag.

China plans to broaden a ban on iPhones to state-owned firms and government-backed organizations, dealing a major blow to Apple https://t.co/G4DX2cGd1B — Bloomberg (@business) September 7, 2023

Nieuwe stap richting nieuwe Box-3

Het is de wens van de politiek om de huidige Box-3 te hervormen. Dit betekent en dat er wordt belast op basis van de werkelijke rendementen in plaats van fictieve rendementen. Nu er een compromis is gesloten tussen de partijen van het demissionaire Kabinet is deze hervorming dichterbij gekomen.

Voor aandelenbeleggers betekent het minder goed nieuws, want deze groep maakt de hoogste rendementen. Tenminste, als u niet teveel aandelen Just Eat Takeaway koopt:).

Toch gaat het nog wel even duren voordat de nieuwe Box-3 definitief is ingevoerd. Staatssecretaris Van Rij rekent op zijn vroegst in 2027. We volgen de ontwikkelingen vanuit Den Haag voor u op de voet.

Coalitie sluit compromis na stevige clash: omstreden ’spaartaks’ op de schop https://t.co/LdVF9Pfjx6 — DFT (@dft) September 7, 2023

Overige nieuws na het slot Europese beurzen

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er nog niet.

De AFM meldt deze shorts. De netto short-posities blijven vandaag redelijk intact.

Just Eat Takeaway: 9,21%: (+0,01%)

Alfen: 8,05%

Basic-Fit: 5,78% (-0,12%)

Air France-KLM: 4,19%

Wereldhave: 2,91%

Besi: 2,90%

AMG: 2,17% (+0,07%)

Philips: 2,02%

Aperam: 1,89%

Signify 1,83%

CM.com: 1,82%

TomTom: 1,54%

Agenda: donderdag 07 september

05:00 China exportcijfers aug

05:00 China importcijfers aug

08:00 Vivoryon Q2-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie jul

14:30 VS wekelijkse werkloosheidsaanvragen

17:00 VS olievoorraden

18:00 D'Ieteren halfjaarcijfers

Veel plezier en succes vandaag.