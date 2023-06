Deze IEX-ers komt u tegen op de Beleggersdag

Toppers uit het bedrijfsleven en tientallen beleggingsexperts. Er staat genoeg op het programma om naar uit te kijken op de IEX Beleggersdag op 30 juni. En natuurlijk geven de specialisten van IEX zelf ook uitvoerig acte de présence. Een kleine greep uit het programma: Succesvol beleggen in beursgenoteerde holdings - Niels Koerts Je kunt zelf aandelen kopen, óf je kunt aandelen kopen die zijn geselecteerd door bewezen professionals, mét korting! Fundamenteel analist Niels Koerts is dol op beursgenoteerde beleggingsholdings, die vaak ook ruim onder hun intrinsieke waarde noteren. Wanneer wordt zo'n korting interessant? En welke holdings zijn Niels' favorieten? IEX BeleggersPodcast Live! - Arend Jan Kamp en Niels Koerts Bezoekers aan de beleggersdag kunnen live de opnames bijwonen van de populaire IEX BeleggersPodcast. Niels en AJ bespreken zoals altijd de markt en een aantal aandelen, maar gaan ook uitgebreid het gesprek aan met de zaal. En er schuift een special guest aan! De beste kansen voor de tweede helft van 2023 - Royce Tostrams en Wouter Slot Onze technisch analisten, dagelijks te volgen op Tostrams.nl, laten de grafieken spreken. Aan de hand van de business cycle laten Royce en Wouter zien waar we staan in de economische cyclus en ze beoordelen welke beleggingen de komende tijd de beste vooruitzichten hebben. AI: scenario's, kansen, valkuilen én kanshebbers - Arend Jan Kamp Artificial Intelligence gaat het helemaal maken op de beurs!

Oh ja? Hoe zeker is dat eigenlijk? En wat moet u doen als belegger? ‘Gewoon' nu al Big Tech en Big Chippers kopen, of juist wachten op de aanstaande winnaars die nu nog onbemind en onbekend zijn - of nog niet bestaan? Marktcommentator Arend Jan Kamp van IEX schetst de mogelijke en waarschijnlijke scenario’s aan de hand van eerdere technologische revoluties. Want daar zit een rode draad in en die kan voorkomen dat u in het rood eindigt. Daar wilt u bij zijn De afgelopen tijd stelden we al wat sprekers aan u voor , zoals hoofd-technoloog Jos Benschop van ASML, de CEO's van Alfen, Fastned, Pharming en Heijmans en een hele serie beursexperts van onder andere BlackRock, Rabobank, Saxobank, Lynx en Fintessa. Alle sprekers op de IEX Beleggersdag vindt u hier. IEX-bezoekers kunnen kaarten voor de IEX Beleggersdag nu nog met korting (€24,95 i.p.v. €29,95) kopen. Abonnees van IEX krijgen een nog scherpere aanbieding. Koop hier uw kaarten

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.