Slotcall: Lager inflatiecijfer zet beurzen in vuur en vlam

De AEX sluit 1,4% in het groen en daarmee maken we het verlies van gisteren grotendeels goed. De positieve trigger is het Amerikaanse inflatiecijfer van vanmiddag. De prijzen stegen in februari met 0,4% ten opzichte van januari en dat is volledig in lijn met de consensus.

Blijkbaar is de markt allang blij dat er sprake is van een lichte daling van de inflatie. In januari steeg de inflatie bijvoorbeeld nog met 0,5% op maandbasis. We sluiten niet uit dat de beurs vandaag gewoon omhoog wil en dan wordt ieder lichtpuntje aangegrepen om de koersen te stuwen.

Tech in de lift.

Uitschieters naar boven zijn de technologiefondsen Adyen (+3,8%), ASML (+2,0%), ASMI (+1,9%) en Besi (+3,4%). Dat terwijl de rentes juist fors oplopen. Afgelopen jaar stonden de high beta aandelen dan juist onder druk, maar vandaag is er simpelweg sprake van opluchting in de markt. Risk on dus.

Dit geldt ook voor de financials. ABN Amro (+1,7%) en ING (+1,7%) liggen goed na de aangekondigde reddingsoperatie van de Amerikaanse overheid. De hoop is dat daarme het besmettingsgevaar wordt ingedampt.

Alleen de Nederlandse verzekeraars liggen er beroerd bij. NN zakt 1,6% en in de AMX doet ASR er met een min van 2,8% nog een schepje boveop. Daarnaast verbaast het ons dat Flow Traders (-0,2%) niet profiteert van de opgelopen volatiliteit in de rentemarkt. Dit was in het vierdekwartaal nog de drijvende kracht achter de sterke resultaten van het handelshuis.

Vergelijking bankencrisis 2008 gaat mank, maar...

Het was even spannend in de bankenwereld afgelopen twee beursdagen. Men zag de koersborden van 2008 al langskomen en vroeg zich af of we in de tweede bankencrisis van dit millennium terecht zouden komen.

Aandelenanalist Martin Crum geeft zijn mening over de koers van de Amerikaanse en Europese bankensector en op welke manier wij de effecten van de faillissementen bij Silicon Valley Bank en Signature Bank gaan voelen.

Lithium

Het afgelopen jaar was een uitstekend jaar voor handelaren in lithium dankzij een prijsstijging van 72%. Die volgde op recordjaar 2021 waarin de prijs van het lichte metaal ook al ruim vier keer over de kop ging.

Dat komt uiteraard door de explosief toegenomen vraag naar batterijen, wat weer een logisch gevolg is van de elektrificatie van het wagenpark. Het in Nederland ter beurs genoteerde Advanced Metallurgical Group is een van de bedrijven die daarvan profiteren.

Dankzij de nieuwe lithiumhydroxidefabriek stegen de marges van de Advanced Metallurgical Group. Welke bedrijven richten zich verder nog op lithium? En wat is het effect van de hoge lithiumprijs?

Grondstoffenspecialist Peter Vermeulen beschrijft de kansen voor beleggers in de lithiummarkt:

Top 3 stijgers en dalers

Brunel (+8,8%) en TomTom (+6,4%) noteren bovenaan de lijst. ASR (-2,8%) heeft nog last van de financiële angstgolven vanuit Amerika, maar waarom meer dan andere Nederlandse en Europese verzekeraars is onduidelijk. Wel is er bij de verzekeraar sprake van een bijzonder hoog handelsvolume.

Rentes

De rentes vliegen alle kanten op. Vandaag worden de houders van langlopend staatspapier een stukje armer, zo stijgt de vergoeding op Nederlands tienjaars staatspapier met 14 basispunten tot 2,79%.

Brede markt

De AEX noteert een plus van 1,4%, maar presteert daarmee niet beter dan de Duitse en Europese benchmarks.

De CBOE VIX (volatiliteit) zakt met 14,4% tot 22,8 punten.

De plussen van de Amerikaanse indices variëren van 1% voor de Dow Jones tot 2% voor de Nasdaq.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,071 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,1%) maakt een pas op de plaats.

Olie: WTI (-2,1%) en Brent (-2,1%) doen een stevige stap terug.

Bitcoin is de grote uitschieter van de dag en staat 7,2% in de plus.

Het Damrak

Tencent wint 1,7% op Wall Street en dus is het niet zo vreemd dat Prosus (+2,2%) mee omhoog gaat.

wint 1,7% op Wall Street en dus is het niet zo vreemd dat (+2,2%) mee omhoog gaat. De verzekeraars staan er nog niet goed voor op een groen Damrak. Aegon , dat veel exposure heeft naar de VS, noteert 0,4% lager. Het is ons een raadsel waarom ASR (-2,8%) er zo slecht bij ligt. Het handelsvolume is meer dan het dubbele dan op een normale handelsdag.

, dat veel exposure heeft naar de VS, noteert 0,4% lager. Het is ons een raadsel waarom (-2,8%) er zo slecht bij ligt. Het handelsvolume is meer dan het dubbele dan op een normale handelsdag. Waar Manpower (+3,8%) straalt op Wall Street en Brunel (+8,8%) binnen de ASCX in vuur en vlam staat, laat Randstad (-1,8%) een gevoelige veer.

(+3,8%) straalt op Wall Street en (+8,8%) binnen de ASCX in vuur en vlam staat, laat (-1,8%) een gevoelige veer. Wolters Kluwer (+1,5%) sluit daarentegen op een all time high.

(+1,5%) sluit daarentegen op een all time high. De koers van Aalberts (+2,5%) is altijd bovengemiddeld volatiel. Na een paar beroerde dagen staat het aandeel vandaag in de herstelmodus.

(+2,5%) is altijd bovengemiddeld volatiel. Na een paar beroerde dagen staat het aandeel vandaag in de herstelmodus. Just Eat Takeaway (+1,8%) gaat vandaag niet zo hard omhoog als de Amerikaanse maaltijdbezorgers.

(+1,8%) gaat vandaag niet zo hard omhoog als de Amerikaanse maaltijdbezorgers. Basic-Fit (+4,1%) sluit op de hoogste koers van het jaar. Gisteren werden de jaarcijfers ook al goed ontvangen.

(+4,1%) sluit op de hoogste koers van het jaar. Gisteren werden de jaarcijfers ook al goed ontvangen. Het verkoopadvies dat ABN Amro gisteren af gaf op het aandeel Ebusco (-1,9%) ettert vandaag nog na. De zakenbank gaat niet verder dan een koersdoel van €9.

(-1,9%) ettert vandaag nog na. De zakenbank gaat niet verder dan een koersdoel van €9. Beursgenoteerd vastgoed ligt er goed bij. Voorbeelden zijn WDP (+4,6%), Wereldhave (+2,1%) en Aedifica (+2,5%).

(+4,6%), (+2,1%) en (+2,5%). Het drama voor de aandeelhouders van Azerion (-1,6%) wordt met de dag erger. Het aandeel zet de ene low na de andere op het bord.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Basic-Fit: handhaven op €52 en kopen - KBC

CTP: naar €14,70 van €13,80 en Kopen - KBC

Galapagos: naar €37,70 van €43,70 en Houden - Jefferies

TomTom: naar €11 van €10 en Kopen - ABN Amro

Agenda: woensdag 15 februari

03:00 China industriële productie feb

10:00 IEA maandelijks rapport

13:30 VS inflatie PPI feb

13:30 VS detailhandelsverkopen feb

13:30 VS Empire state Manufacturing index mrt

15:00 VS handelsvoorraden jan

15:00 VS olievoorraden

21:00 Adobe Q1-cijfers (gebroken boekjaar)

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Tom Steenstra.