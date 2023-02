Geen recessie, verwacht meerderheid beleggers

Het grootste gedeelte (53,3%) van de respondenten in het Nationaal Beleggerssentiment voorziet geen recessie meer in Europa dit jaar. Dat blijkt uit de enquête voor februari, waar 1633 beleggers aan deelnamen.

Ook het algehele sentiment is verder opgeklaard. Vorige maand was zo'n 40% (zeer) optimistisch over de aandelenmarkten, nu is dat toegenomen naar 56,7%. Verder verwacht 46% dat de AEX zal stijgen in februari (was 40,5%).

Voor de langere termijn blijft het beeld onverminderd rooskleurig. Bijna 60% denkt dat de Amsterdamse graadmeter zal stijgen in het komende half jaar. Dit is een fractie meer dan vorige maand.

Sentimentsindicator

De Sentimentsindicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, stijgt iets van 51,9 vorige maand naar 53,5 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de enquête voor februari is als volgt (tussen haakjes de scores voor januari):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 5,5% (was 5,7%)

Optimistisch: 42,6% (was 27,5%)

Neutraal: 33,3% (was 42,2%)

Pessimistisch: 14,8% (was 20,2%)

Zeer pessimistisch: 3,8% (was 4,4%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 7,2% (was 7,1%)

Optimistisch: 49,5% (was 33,2%)

Neutraal: 26% (was 35,3%)

Pessimistisch: 13,5% (was 20,7%)

Zeer pessimistisch: 3,8% (was 3,7%)

AEX komende maand

Omhoog: 46% (was 40,5%)

Neutraal: 32,3% (was 37,9%)

Omlaag: 21,7% (was 21,6%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 59,2% (was 57,8%)

Neutraal: 21,1% (was 22,4%)

Omlaag: 19,7% (was 19,8%)

Extra vraag

Het sentiment wat betreft het economische plaatje is razendsnel omgeslagen. Waar vorige maand nog de consensus was dat een recessie in Europa onvermijdelijk zou zijn, is het IMF nu veel positiever gestemd. Daarom luidt de extra vraag van deze keer:

Denkt u dat er dit jaar nog een recessie in Europa komt?

Ja, nog in de eerste helft van dit jaar 23% Ja, nog in de tweede helft van dit jaar 23,7% Nee 53,3%



Het grootste gedeelte van de respondenten (53,3%) is optimistisch en verwacht dit jaar geen recessie meer in Europa. Een kwart voorziet wel een recessie, maar dan pas in de tweede helft van het jaar. Nog eens kwart denkt dat het al in de eerste helft van 2023 zo ver is.

Aandelenkeuzes januari

Laten we kijken hoe de gekozen aandelen van vorige maand het hebben gedaan. Januari was een geweldige beursmaand en dat is goed te merken aan de uitkomsten. We zien groene resultaten in de dubbele cijfers; alleen Shell bleef relatief achter bij de toppers, met een bescheiden plus van 0,8%.

Ook bij de floppers louter groen; Unibail-Rodamco kreeg er zelfs 20% bij en ArcelorMittal 14,7%.

Toppers januari 2023 Rendement Floppers januari 2023 Rendement ASML +17,7% Unibail-Rodamco +20% Prosus +13,4% Randstad +2,1% Shell +0,8% Adyen +4,2% ING +15,2% ArcelorMittal +14,7% Gemiddeld +11,8% Gemiddeld +10,3% AEX +6,9%



Favoriete aandelen februari

Dan een blik op de meest en de minst geliefde aandelen voor deze maand. ASML is weer onbetwist de nummer één, dat aandeel krijgt per saldo 221 positieve stemmen. Prosus en Shell verdwijnen uit het favorietenlijstje, maar ASMI en NN Group komen ervoor in de plaats.

Van Philips moeten de respondenten nog steeds niets hebben: het healthcareconcern krijgt 186 negatieve stemmen. Ook Unibail-Rodamco en ArcelorMittal zijn weer van de partij aan de rechterkant, maar Adyen heeft de flop 4 verlaten.

Toppers januari 2023 Stemmen Floppers januari 2023 Stemmen ASML +221 Philips -186 ING +139 Unibail-Rodamco -164 ASMI +76 Randstad -123 NN Group +75 ArcelorMittal -91



Er deden deze keer 1633 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!