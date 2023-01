Nederlandse huizenmarkt voorlopig nog niet uitgeziekt

ABN Amro, zelf een grote hypotheekverstrekker in Nederland, is negatiever geworden over de prijsontwikkeling van de Nederlandse huizenmarkt. De bank houdt nu rekening met een daling van de huizenprijzen met zo'n 10% de komende twee jaar.

Dat is beduidend somberder dan de eerdere projecties van de bank. Dit jaar dienen huizenbezitters rekening te houden met een daling van de huizenprijzen van circa 6%, gevolgd door nog eens een daling van 4% over 2024.

Oorzaken kunnen gevonden worden bij de verder opgelopen hypotheekrente en een daling van het besteedbaar inkomen aldus ABN Amro in zijn jongste woningmarktmonitor.

Damrak

Beleggers op het Damrak, en ook elders in Europa, namen even gas terug na enkele sterke beursweken. De macrocijfers van vandaag vielen wat tegen: een wat hogere inflatie in Spanje, een lichte krimp van de Duitse economie. Maar allicht belangrijker: deze week het rentebesluit van eerst de Fed, gevolgd door de ECB, en vooruit, ook de BoE.

Natuurlijk ging de meeste aandacht vandaag uit naar het cijferende Philips. Trendbreuk of niet, het concern wist in ieder geval ditmaal licht positief te verrassen en werd daar royaal voor beloond.

Andere opvallende fondsen: de chipfondsen leverden aardig wat in met verliezen rond de 5%, evenals Prosus, deels gecompenseerd door defensieve fondsen als RELX, Unilever en Wolters Kluwer. Binnen de AMX viel de schade reuze mee, al zakten usual suspects als AMG en AF-KLM vrij stevig weg. Koffieproducent JDE Peet's wist het hoofd aardig boven water te houden, maar die kreeg vorige week al een stevige tik omlaag. Binnen de AScX overheersten de verliezen, met een negatieve hoofdrol voor Ebusco en TomTom.

De AEX sloot de dag uiteindelijk af met een verlies van 0,8% en eindigde op een stand van afgerond 745 punten.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

Philips

Alle ogen van beleggers waren vandaag gericht op Philips. De Q4-cijfers golden als een mixed bag met enerzijds een meevallende omzet- en margeontwikkeling maar anderzijds een tegenvallende kasstroom.

Hoewel de koersreactie op de cijfers positief was, vallen er de nodige kanttekeningen te plaatsen bij het concern. Hoe dat precies zit, leest u in een zeer uitgebreide analyse bij IEX Premium:

Dividenduitkering Philips is een sigaar uit eigen doos IEX Premium https://t.co/t0dCSJdNsC via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 30, 2023

Nokia

Waar Philips nog met zichzelf worstelt, doet het Finse Nokia het aanmerkelijk beter. Het concern kwam althans met goede Q4-cijfers naar buiten en durfde het in ieder geval ook aan met een concrete outlook voor dit jaar te komen.

Het concern profiteert (nog) van flinke investeringen van telecomspelers in 5G-netwerken en heeft en houdt voorlopig nog een leuke inkomstenbron uit licentie-inkomsten (patenten). Of beleggers het aandeel op kunnen pakken, dat wordt uitgebreid uit de doeken gedaan in een analyse van de jaarcijfers door de Beleggersdesk:

Nokia troeft zijn belangrijkste concurrent Ericsson duidelijk af IEX Premium https://t.co/IhvQdqWrTC via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 30, 2023

Signify

Signify verraste enkele weken geleden onaangenaam met een stevige winstwaarschuwing. Inmiddels is 2022 achter de rug en kan de focus van beleggers vooral komen te liggen op de outlook 2023.

De conclusie van de Beleggersdesk is dat er geen aanleiding is om al te somber over de resultaten voor dit jaar te zijn:

Signify: veel koerspotentie en een aantrekkelijk dividendrendement IEX Premium https://t.co/6UnabnxkNq via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 30, 2023

$70 miljard verdampt

Jarenlang leken de bomen wel tot in de hemel te groeien voor conglomeraat Adani. Het Indiase concern is echter op de korrel genomen door het roemruchte Hindenburg Research en dat heeft ertoe geleid dat er zo'n $70 miljard (!) aan market cap als sneeuw voor de zon is verdwenen.

De Beleggersdesk neemt hierover geen standpunt in, Adani wordt door de desk niet gevolgd, maar het is duidelijk dat de markt het negatieve rapport van Hindenburg uiterst serieus neemt:

Dividenduitkering Philips is een sigaar uit eigen doos IEX Premium https://t.co/t0dCSJdNsC via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 30, 2023

Hoog rendement met hoog dividend

De afgelopen zomer geïntroduceerde drie IEX Modelportefeuilles presteren aanhoudend sterk. Interessant genoeg presteert de Hoog Dividend Portefeuille tot op heden het beste met een rendement van 23%.

De redenen voor deze absolute en relatieve outperformance worden hier uit de doeken gedaan:

Hoog rendement met hoog dividend IEX Premium https://t.co/O7WUfQ24XE via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 30, 2023

Dan nog even dit

De eurozone zal vermoedelijk een recessie net weten te vermijden. De jongste cijfers uit Zweden ogen dan weer wat minder rooskleurig. De economie van het Scandinavische land kromp in het vierde kwartaal

Sweden’s economy unexpectedly contracts as weaker purchasing power erodes consumer spending in the biggest Nordic economy https://t.co/0XxecSRKU3 — Bloomberg Markets (@markets) January 30, 2023

En de daling was best stevig met kwartaal op kwartaal een achteruitgang van 0,6% waar juist gerekend werd op een bescheiden groei van 0,2%.

Dan nog even dit II

De neuzen staan dit jaar dezelfde kant op: de eurozone, waar Zweden dus geen onderdeel van uitmaakt, zal een recessie ternauwernood weten te vermijden. Dat is mooi, maar gaat alvast niet op voor de belangrijkste economie: Duitsland. Het voerde kwartaal kromp de economie ten opzichte van het derde kwartaal onverwachts met 0,2%.

German economy shrinks as energy and borrowing costs pinch demand https://t.co/m3NtizWrj2 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 30, 2023

En de vooruitzichten voor de korte termijn, de komende zes maanden, zijn evenmin iets om naar uit te zien: stagnatie lijkt het hoogst haalbare. Nu geldt een kwartaal met krimp volgens de boekjes niet als recessie, maar een en ander valt toch tegen. Belangrijkste oorzaken: de hoge gasprijs en stijgende leenkosten.

Dan nog even dit III

Unilever heeft een nieuwe topman gevonden in de persoon van Hein Schumacher, die een switch maakt vanuit FrieslandCampina. Geen onbekende, hij werkte voorheen al eens bij Unilever en zit in de RvC.

Unilever appoints Hein Schumacher as CEO https://t.co/p3O0vepJ0W — Financial Times (@FT) January 30, 2023

Hij start per 1 juli en beleggers kunnen ervan uitgaan dat zijn benoeming het fiat heeft gekregen van activistisch aandeelhouder Nelson Peltz die op de achtergrond als non-executive director meekijkt, en adviseert.

ECB meest ‘hawkish’

De financiële markten zijn veel bezig met het proberen in te schatten wat er de komende tijd uit de kokers van de centrale banken gaat komen. Toch bijzonder, op dit moment geldt onze eigen ECB als meest hawkish. Het kan verkeren.

Deze week komt er allicht wat meer helderheid over wat beleggers dit jaar kunnen verwachten: zowel de Fed, de ECB als – vooruit ook maar – de BoE komen bijeen. Het rentebesluit van de Fed volgt woensdag, een dag later horen beleggers wat de BoE met zin rentes doet, evenals de ECB.

Het dreigt op een clash uit te draaien tussen traders en de ECB. Eerstgenoemde rekenen op een minder agressieve ECB terwijl laatstgenoemde blijft herhalen dat er nog meerdere rentestappen volgen.

De Beleggersdesk heeft begin dit jaar een basisscenario voor het renteverloop gegeven. Dat valt hier en hier te lezen.

Het gevaar voor beleggers schuilt erin dat de inflatie licht afzwakt, maar dat de ECB onveranderd hawkish blijft. Dat kán leiden tot een marktcorrectie. De nadruk ligt op ‘kan’ aangezien veel zal afhangen van de woordkeuze van topvrouw Lagarde. Hoe het ook zij, het rentebesluit van de ECB op donderdag om 14:15 uur zal ditmaal geen non-event worden.

Het rentebesluit zelf zal weinig verrassend een verhoging met nog eens 0,5% worden. Maar dan? De markt schat de kans op nog zo’n rentestap van 0,5% volgt in op 70%, maar verwacht ook dat rond september de eerste renteverlagingen al gaan komen.

No Intel inside

Chipfabrikant heeft – behoorlijk lang geleden al – van computerfabrikant geëist dat de pc’s en laptops de sticker ‘Intel inside’ bevatten. En dat heeft het concern geen windeieren gelegd. Jarenlang was de chipper dé dominante leverancier van chips voor computers.

Inmiddels verkeert het concern in ronduit zwaar weer. Analisten waren eensgezind toen de chipfabrikant met zijn cijfers kwam afgelopen week: een drama. Een analist met enig gevoel voor taal ging zelfs zo ver om de cijferpresentatie als ‘crime scene’ te betitelen.

De verwachtingen waren op voorhand niet al te hooggespannen, maar Intel wist zelfs daaraan niet te voldoen. Zo bezien viel de koersdaling op de cijferdag met ruim 6% nog mee.

Intel verwacht het lopende kwartaal een omzet van $10,5 miljard versus verwacht $13,9 miljard. Ook niet onbelangrijk: er wordt gerekend op een verlies van aandeel van $0,15 terwijl de markt op zoek was naar een winst per aandeel van $0,25. Een ongekend verschil voor een aandeel dat door veel analisten gevolgd wordt. ‘Falling knife’ of mooi instapmoment?

Meme aandelen

De gekte rond meme aandelen in beeld: extreme koerspieken, opgevolgd door een tamelijk voorspelbare afdaling.

Retail beleggers hebben het de professie de afgelopen jaren soms flink lastig weten te maken in de VS. Professionele beleggers die op basis van fundamentals specifieke aandelen hadden geshort, kwamen soms van een koude kermis thuis.

We hebben het hier uiteraard over de zogeheten meme stocks als AMC en GameStop. Particuliere beleggers waagden massaal een gokje op bedrijven waar hedge funds een shortpositie in hadden ingenomen, elkaar opzwepend via social media platforms, waardoor de koersen van desbetreffende aandelen explodeerden.

Het stelde met omvallen bedreigde bedrijven in staat om van het momentum gebruik te maken en razendsnel vers kapitaal op te halen. Short zittende hedge funds werden letterlijk uit hun posities gedreven: 'markets can stay irrational longer then shorters can stay solvent'. Pijnlijk.

Dat heeft enerzijds weinig met beleggen te maken, anderzijds geldt wel dat dit spelletje diverse bedrijven een tweede kans heeft gegeven. De Financial Times heeft berekend dat de meme stocks in totaal grofweg zo’n $5 miljard aan kapitaal hierdoor wisten op te halen. De vraag is nu of dergelijke aandelen hun tweede kans weten te benutten om daadwerkelijk weer uit te groeien tot winstgevende bedrijven.

Meer en uitgebreidere achtergrondinformatie en fundamentele analyses leest u bij IEX Premium. Uitproberen? We geven eenmalig 67% korting.

IEX Premium geheel vrijblijvend drie maanden voor slechts €24,95.





Wall Street

In de VS deden beleggers in aanloop naar de FOMC-meeting later deze week het rustig aan. Verstandig, het blijft immers afwachten waar Powell mee op de proppen zal komen.

Autofabrikant Tesla ( - 3%) behoorde tot de verliezers vandaag, mogelijk mede vanwege een kritische analyse van JPMorgan Chase. Chipfabrikant Intel (- 1%) deed het dan weer kalm aan na de desastreuze cijferreeks van eind vorige week.

Na goed twee uur handel hield de Dow Jones zich nog goed staande met een daling van 0,1%, de S&P 500 leverde tussentijds 0,6% in terwijl de Nasdaq het verst terug moest met een daling van 1,2%.

Rentes

Het lijkt bij het slot een tamelijk rustig dagje te zijn geweest op de rentemarkt, maar schijn bedriegt. Vanochtend stonden de rentes nog duidelijk lager, een draai gedurende de dag zorgde echter voor flink hogere rentes op het eind van de dag. Een behoorlijk nerveus dagje toch.



Bron: Reuters

Brede markt

De bredere markt oogde evenals het Damrak weinig vrolijk vandaag. De meeste Europese beurzen moesten een stapje terugdoen. Opvallend verder: een VIX die weer (wat) tot leven komt, de olieprijs die wat wegzakte en goud dat zowaar vandaag stabiel bleef liggen. De indrukwekkende rally van bitcoin stokte eveneens vandaag, maar dat laten we graag verder aan de liefhebbers.

Het Damrak

KPN (+ 0,9%) komt morgenochtend vroeg met zijn Q4-cijfers door, beleggers lijken er vertrouwen in te hebben

(+ 0,9%) komt morgenochtend vroeg met zijn Q4-cijfers door, beleggers lijken er vertrouwen in te hebben Prosus (- 6,3%) verloor vannacht in Hong Kong eveneens circa 7%. Winstnemingen, aldus Reuters

(- 6,3%) verloor vannacht in Hong Kong eveneens circa 7%. Winstnemingen, aldus Reuters Philips (+ 7,0%) presteerde beter dan verwacht in Q4 en schrapt een fors aantal banen

(+ 7,0%) presteerde beter dan verwacht in Q4 en schrapt een fors aantal banen ABN Amro (+ 0,2%) hield de voeten keurig droog in aanloop naar de rentebesluiten van de centrale banken later deze week

(+ 0,2%) hield de voeten keurig droog in aanloop naar de rentebesluiten van de centrale banken later deze week Flow Traders (- 1,0%) stelt koersmatig al geruime tijd teleur, maar blijft een mooie hedge wanneer de vlam in de pan slaat en biedt een aantrekkelijk dividend

(- 1,0%) stelt koersmatig al geruime tijd teleur, maar blijft een mooie hedge wanneer de vlam in de pan slaat en biedt een aantrekkelijk dividend JDE Peet's (+ 1,3%) geldt als een wat defensiever fonds en de ontvangst van de redelijke jaarcijfers was wel erg negatief.

(+ 1,3%) geldt als een wat defensiever fonds en de ontvangst van de redelijke jaarcijfers was wel erg negatief. Azerion (+ 0,6%) lijkt rond de €3,50 enig houvast te hebben, maar garantie tot de hoek

(+ 0,6%) lijkt rond de €3,50 enig houvast te hebben, maar garantie tot de hoek Pharming (- 3,7%) is nou typisch zo'n aandeel om op dit soort dagen niet te hebben. Later deze week een uitgebreide update van de Beleggersdesk

(- 3,7%) is nou typisch zo'n aandeel om op dit soort dagen niet te hebben. Later deze week een uitgebreide update van de Beleggersdesk Op de lokale markt lijkt Ajax (+1,8%) de winning mood weer hervonden te hebben



Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ASML: naar €750 van €610 en kopen - ING

ASML: naar €780 van €735 en kopen - Citi

ING Groep: naar €12,50 van €11,50 en houden - Barclays

Signify: naar €35 van €33 en houden - UBS

ABN Amro: naar €17 van €15 en kopen - Barclays

WDP: naar €31 van €30 en naar houden van kopen - Kepler Cheuvreux

LVMH: naar €880 van €900 en kopen - Goldman Sachs

Intel: naar $28 van $32 en verkopen - JPMorgan Chase

Volkswagen: naar €150 van €149 en houden - Goldman Sachs

Tesla: naar $200 van $255 en kopen - Berenberg

Porsche: naar €117 van €69 en kopen - Goldman Sachs

Agenda 31 januari

00:50 Detailhandelsverkopen - December (Jap)

00:50 Industriële productie - December (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Januari (Chi)

06:30 Omzet detailhandel - December (NL)

07:00 UBS - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 UniCredit - Cijfers vierde kwartaal (Ita)

07:30 KPN Q4-cijfers

07:30 Economische groei - Vierde kwartaal (Fra)

08:00 Detailhandelsverkopen - December (Dld)

08:45 Inflatie - Januari vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - Januari (Dld)

10:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (Dld)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (eur)

13:00 Caterpillar - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 McDonald's - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers vierde kwartaal (VS)

14:00 Inflatie - Januari vlpg (Dld)

14:30 Arbeidskosten - Vierde kwartaal (VS)

15:00 Huizenprijzen Case Shiller - November (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Januari (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Januari (VS)

22:00 AMD - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers vierde kwartaal (VS)