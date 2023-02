Dit zijn de beleggingskansen in lithium

@ Mr Lauwers, ...... Andere interessante bedrijven uit de sector zijn ..... - Nog nooit van AMG gehoord ? Staat genoteerd op de Mid Cap, op het Damrak, ja, hier in Nederland.

- ( Nu niet zo erg. Was een paar jaar geleden op de outlook nieuwe jaar van Deutsche Bank, ( voor de erg vermogende klanten, mocht mee met een kennis ), hier bij ons in Vlaanderen, van gans het land was het kruim van alle Deutsche Bank analisten aanwezig. Bij een vraag van mij over AMG kende geen enkele het bedrijf. ( Nochthans genoteerd op de Mid Cap in Amsterdam !) Na 30 seconden kwam er één analist naar voren, tot bij mij, en wist het. " Is dat niet de sport afdeling van Mercedes Benz ? " - Mis dus. Dus niet erg als jij AMG niet kent. Zo zijn er dus nog.



Ken je AMG ? Er al van gehoord ?



(Premium) Analist P. Wetering volgt het o.a. en heeft een strong buy advies op het aandeel. Met een koersdoel dan heel wat hoger ligt dan huidige koers.

Duur ? - Niet bepaald, 4 x EBIDTA bijstelling naar boven toe gemeld afgelopen jaar. Afgekondigd : een EBIDTA van 320 miljoen dollar of meer voor 2022 ( afgelopen jaar) .

Groeit, na gedane uitbreidingen, o.a. in Vanadium - Ohio 2, en komende uitbreiding in spodumeen productie met 40.000 ton ( klaar in Q2 ) door, met reeds afgegeven vooruitzichten voor EBIDTA dit jaar van 400 miljoen dollar, of meer.



Jij plaatst hier een artikel, bij IEX. Prima. Vraag aan de redactie dat je dan ook even het Premium gedeelte mag inkijken.

Ik vermoed dat het wel mag.

