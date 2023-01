Schade bij Nederlandse indices is beperkt

Bericht delen via:

De aandelenbeurzen namen afgelopen week wat gas terug na de sterke stijging vanaf het begin van dit jaar. Nadat de meeste beurzen in drie weken tijd ongeveer 10% waren opgelopen, werden de eerste winsten veiliggesteld en moesten de verschillende indices een stapje terug doen.

De technische schade is overigens nog beperkt gebleven. De opwaartse uitbraken zijn nog intact en de recente correctie lijkt in veel gevallen een mooie pullback op te leveren richting de oude uitbraakniveaus. Als de correctie beperkt blijft tot deze niveaus, kunnen we spreken van een zeer gezonde koerscorrectie.

Bij de Nederlandse beurs zien we dat de AEX-index steun zoekt rond de toppen van augustus en december. Zolang de index hierboven blijft, is de langetermijn uitbraak intact en kunnen we binnenkort weer omhoog kijken.

De kleinere Nederlandse aandelen, die samen de Midkap- en Smallcaps indices vormen, presteren ook goed. Ook hier doet de recente adempauze niets af aan het positieve technische langetermijn beeld.

AEX-index

De Nederlandse hoofdindex is onlangs door de zware weerstand in de zone 736-743 punten gebroken. Met de opwaartse uitbraak is het neutrale koersverloop vanaf april vorig jaar verlaten en een opgaande fase ingezet.

De AEX-index heeft een hogere koersbodem gevormd boven haar 200-daags gemiddelde, wat de technische verbeteringen bevestigt. Er is ruimte vrijgekomen voor een grotere stijging richting het oude all-time high rond 829 punten.

Alleen een duidelijke terugval onder de voormalige weerstandszone tussen 736 en 743 punten zal de eerdere verbeteringen neutraliseren.

AMX-index

De Nederlandse midkap-index, de AMX-index, ligt er technisch bezien weer prima bij. De index heeft onlangs de dalende trend verlaten en een hogere koersbodem gevormd. Dit wijst op aantrekkende vraag. De doorbraak boven de top van augustus vorig jaar heeft de verbeteringen bevestigd.

De midkap-index kan nu verder oplopen richting de oude toppen rond 1.115 punten. Ook de 200-dagenlijn begin weer omhoog te krullen. Dat ondersteunt de opgaande trend.





ASCX-index

De index voor de Nederlandse smallcaps, de ASCX-index, is eind vorig jaar opgevangen in de steunzone rond 1.100 punten, waar meerdere oude toppen lagen. Vanaf dit niveau is de index overtuigend opwaarts gedraaid.

Zowel de vorming van de hogere koersbodem als de doorbraak boven de 200-dagenlijn wijzen op serieuze technische verbeteringen.

In eerste instantie kan de opmars worden voortgezet richting 1.345 punten, maar ook een stijging richting de oude hoogtepunten rond 1.462 punten sluiten we niet uit.