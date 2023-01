Nog geen glansrol voor edelmetalen

De afgelopen twee maanden heeft goud een spectaculair herstel achter rug. Sinds het low van $1620 begin november is de goudprijs met bijna 20% opgelopen naar $1915 nu.

De zilverprijs ging nog harder: die liep sinds de lows rond $18 zo’n 25% op naar ruim $24 nu.

Edelmetalen volgen top in de rente

Het herstel van de edelmetalen valt naadloos samen met de top in de rentes. Zowel de Amerikaanse als de Europese rentes zijn op de kapitaalmarkten de afgelopen maanden flink teruggekomen.

Nu de inflatie onder controle lijkt en de rente over top heen, is de verwachting dat centrale banken de beleidsrente niet langer fors blijven verhogen.

Ik schat in dat beleggers rekenen op redelijke economisch groei, met beperkte inflatie.

Edelmetalen al jaren zonder richting

Opvallend fenomeen op de grafieken van edelmetalen is dat prijzen al jaren nagenoeg niets doen en zich vooral zijwaarts ontwikkelen.

De goudprijs beweegt al zo’n jaar of twee onder de top $2.075,35 van 7 augustus 2020. De recente felle opleving doet daar niets aan af.

De zilverprijs vormde medio 2020 een piek rond $30 en heeft sindsdien, ondanks een wispelturig koersverloop, evenmin kunnen inspireren.

Daarom deze keer de langetermijngrafieken van goud, zilver en de Amerikaanse en Nederlandse 10-jaars rente.

Goud breekt lagere toppen

De goudprijs heeft een serie met lagere toppen afgebroken; hierdoor komt het edelmetaal er technisch iets minder slecht bij te liggen. Ook het feit dat de goudprijs weer boven de bodems van 2021, in de zone $1.680-$1.700, is geklommen, heeft een verbetering opgeleverd in het technische plaatje.

Maar er ligt een zware horde rond de piek van een paar jaar geleden. Deze vormt een weerstand rond $2.075,35 (top van 7 augustus 2020). Voor een nieuwe technische verbetering is een doorbraak hierboven noodzakelijk. Er ligt steun rond $1.614,84 (bodem van 30 september 2022).

Zilver klimt uit het dal

De zilverprijs heeft het neutrale koerspatroon van eind 2022 opwaarts afgerond. Nadat de voormalige weerstandszone rond $21 werd gebroken, is zilver uit het dal geklommen. Hiermee is een bodem gelegd in het zeer zwakke koersverloop van de voorgaande jaren en een technische verbetering opgetreden.

Aan de bovenkant is er ruimte richting weerstand $26,95 (top van 11 maart 2022). De steun ligt op $17,56 (bodem van 2 september 2022).

Nederlandse rente zakt hard terug

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente heeft de uitbraak boven de laatste koerstop rond 2,78% niet vastgehouden. Nadat de rente terugzakte onder deze voormalige weerstand, is de eerdere uitbraak geneutraliseerd. Technisch levert dit bewijs voor een neerwaartse draai.

Een meer dalend koersverloop mag worden verwacht richting steun 2,05% (bodem van 7 december 2022). Weerstand ligt op 2,78% (gevormd op 21 oktober 2022).

Amerikaanse 10-jaars rente test recente koersbodems

De neerwaartse druk in de Amerikaanse 10-jaars rente neemt toe. De rente test thans de steun 3,45%, gevormd door recente koersbodems. Na een doorbraak ligt het volgende vangnet pas rond de augustusbodem op 2,55%.

Begin januari is een lagere top gevormd rond 3,88%. Aan de onderzijde zien we steun rond 3,45% (bodem van 7 december 2022). Een zware weerstand ligt op 4,25% (gevormd op 21 oktober 2022).

