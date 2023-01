Slotcall: IJzersterk banenrapport doet AEX stralen

De AEX maakt een vliegende start van het beursjaar 2023. Ook vandaag komt er 1,4% bij en over de gehele week staat er al een plus van ruim 5% op de teller. Dit hebben we te danken aan een meevallend Amerikaanse banenrapport.

De vrees was dat een beter dan verwacht banencijfer zou leiden tot lagere koersen, omdat het de inflatieverwachting aanwakkert. In de praktijk was deze vrees ongegrond, want de koersen spoten op een uitstekend payroll report hard omhoog.

+223K banen

In de VS kwamen er 223.000 banen bij, terwijl de markt rekende op een plus van 200.000. De werkloosheid kwam zelfs uit op het laagste niveau in 50 jaar. Een werkloosheidspercentage van 3,5% past niet bij een haperende economie.

Aandelen gaan in een brede lijn omhoog. Technologie-aandelen doen het verhoudingsgewijs een tikje beter, maar ook Shell (+2,1%) vindt de weg omhoog. Het olie- en gasconcern presenteerde vanochtend een update over het vierde kwartaal.

De kern is dat het geen bijzondere update is. Met name de resultaten bij Chemicals vielen lager uit dan in het derde kwartaal. Desalniettemin is het geen aanleiding om ineens anders over een belegging in Shell te denken. Het blijft simpelweg een Buy-and- hold aandeel.

Gasprijs gehalveerd

Europa heeft tot op heden geluk: de winter verloopt in grote delen van Europa uiterst mild. Dat heeft ervoor gezorgd dat de zorgen over gastekorten naar de achtergrond zijn verdwenen en de gasprijs fors is gezakt. Sinds begin december 2022 zelfs met afgerond 50%.

Dit is uiterst welkom, ook met het oog op de hoge inflatie uiteraard. Toch moeten we niet te snel juichen. Er zijn namelijk een aantal argumenten te bedenken waarom de gasprijs in de toekomst weer kan oplopen.

Rusland heeft de gaskraan deels dichtgedraaid, waardoor de gasmarkt krap is. Daarnaast kan China ook zorgen voor een hogere gasprijs. Hoe dit precies zit, leest u in het onderstaande artikel.

De sterk gedaalde gasprijs kan snel weer omslaan IEX Premium https://t.co/JvLJ0CZ2AG via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) January 6, 2023

Vliegende start van Alibaba

Het sentiment onder Chinese technologieaandelen is de laatste maanden fors verbeterd. In de eerste week van januari zet de stijgende trend door. Met name de koers van Alibaba (+1,7%) staat stevig in de lift.

Een van de oorzaken is dat de Chinese overheid zich soepeler opstelt ten opzichte van zijn techbedrijven. Gisteren werd bijvoorbeeld bekend dat de Chinese toezichthouder een kapitaalverhoging van de consumententak van Ant Financial heeft goedgekeurd. The Ant Group is een dochteronderneming van Alibaba.

Ook vanuit de VS kwam voor Chinese bedrijven met een Amerikaanse notering goed nieuws. Hierover leest u meer in het onderstaande artikel. Tevens leest u het koersdoel en advies dat we voor het aandeel Alibaba hanteren.

Alibaba krijgt wat lucht van Beijing #AlibabaGroupHoldingLimited https://t.co/rLmCyEW2NH — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 6, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Rentes

De rentes maken een duikvlucht. Het is een van de redenen waarom de technologiebedrijven een bovengemiddelde stijging laten zien.

Nederland: -10 basispunten (2,55%)

Duitsland: -10 basispunten (2,20%)

Italië: -15 basispunten (4,18%)

Verenigd Koninkrijk: -4 basispunten (3,52%)

Verenigde Staten: -12 basispunten (3,60%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +5,1%

AEX deze maand: +5,1%

AEX dit jaar: +5,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +5,1%

Wall Street blijft achter

Daar waar de Europese beurzen de wind vol in de rug hebben, valt Wall Street juist tegen. De Nederlandse, Franse en Duitse indices sluiten deze week circa 5% in het groen. De Nasdaq noteert daarentegen 0,1% in het rood. Hier staat tegenover dat de dollar wel 1% aan waarde stijgt ten opzichte van de euro.

AEX

De beurskoers van Prosus (+12,9%) is grotendeels afhankelijk van die van Tencent en dat komt deze week goed uit. Chinese technologie-aandelen hebben de voet aardig op het gaspedaal. De cyclische aandelen komen ook bovendrijven. De defensieve havens blijven daarentegen achter, maar dat is in een week als deze niet onlogisch.

AMX

ABN Amro (+12,9%) profiteert onder andere van een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. De Duitse zakenbank hanteert koopadvies met daarbij een koersdoel van €18 (was €16). Afgelopen week maakte Basic-Fit (+13,6%) bekend zijn prijzen in Frankrijk te verhogen en sindsdien is de koers on fire. De winnaar van vorig jaar doen daarentegen een stapje terug. ASR (-4,1%) en OCI (-4,4%) zijn daarvan het voorbeeld.

ASCX

Als Vivoryon (+10,5%) bovenaan het lijstje stijgers noteert dan weet u wat voor week het is geweest. B&S Group (+10,0%) is Onze favoriete overnamekandidaat en doet het deze week ook goed. Azerion (-9,2%) doet dan weer pijn aan de ogen. Tja, die put-optieovereenkomst die het bedrijf met grootaandeelhouder Principion Holding tekende is geen blijk van vertrouwen voor beleggers.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik