Groene opening op komst dankzij verdwijnen van Chinese covidrestricties

Hoewel we vandaag niet op al te veel spektakel hoeven te rekenen, belooft het een groene beursdag te worden. De futures voor de Europese beurzen noteren circa 0,7% in het groen.

Dit is mede omdat de Aziatische beurzen gisteren de weg omhoog wisten te vinden. De Shanghai Composite bijvoorbeeld heeft er met een winst van 1% de vaart aardig in. De Japanse Nikkei index doet het met een plus van 0,1% vandaag echter wat rustiger aan. De beurs van Hongkong blijft overigens de gehele dag gesloten.

Wall Street noteert ook 0,5% in het groen. Het is algemeen bekend dat we in Europa de bewegingen op Wall Street veelal volgen. Als de Amerikaanse indices de weg omhoog vinden, gaan wij daarin mee, en omlaag ook natuurlijk.

Streng coronabeleid 8 januari officieel ten einde

Het sentiment trekt aan mede omdat China gisteren officieel heeft gemeld dat er voor inreizigers vanaf 8 januari geen quarantainemaatregelen meer gelden. Het enige dat zij moeten doen is een negatieve virustest tonen die binnen 48 uur voor vertrek is afgenomen.

Daarnaast wordt het voor zakenreizigers en studenten gemakkelijker om een Chinees visum te bemachtigen. Het strenge coronabeleid lijkt daarmee definitief ten einde gekomen. Ook omdat het land niet meer bij gaat houden hoeveel mensen corona onder de leden hebben.

Het moge duidelijk zijn dat de Chinese overheid een behoorlijke draai heeft gemaakt. Het doel van China was een paar maanden geleden immers nog om geheel coronavrij te worden.

Onder druk van de bevolking - die helemaal klaar was met de vrijheidsbeperkende maatregelen - en een verslechterende econome is leider Xi Jinping op andere gedachten gebracht. Het is de belangrijkste reden waarom Chinese aandelen de laatste weken fors in koers zijn opgelopen.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er momenteel nog niet.

De AFM meldt deze shorts; Just Eat Takeaway blijft het meest geshorte aandeel van het Damrak.

Just Eat Takeaway: 7,56%

Wereldhave: 6,65%

Basic-Fit: 6,46%

Signify: 4,28

Besi: 4,09%

PostNL: 3,74%

Philips: 3,24%

Air France-KLM: 2,46%

Alfen: 2,44%

TomTom 2,28%

CM.com: 1,82%

Agenda

De agenda is vandaag praktisch leeg. Er komt vanmiddag een cijfer langs over de Amerikaanse handelsbalans, maar dat zal de beurzen niet in rep en roer brengen.

Dinsdag 27 december Consensus

Beurzen VK gesloten VS handelsbalans nov

Nu nog even dit

De versoepelingen in China hebben niet alleen maar voordelen .

China's official Covid death toll remains very low despite widespread reports of a spike in deaths — and shares of China’s biggest funeral service have hit their highest level in more than a year, reports @TheJihyeLee @CNBC @CNBCi https://t.co/hdOJ12yT1e — Ted Kemp (@TedKempCNBC) December 27, 2022



-67% year to date is best heftig.

Analysis: Wood’s ARK slammed by higher interest rates in 2022 along with other growth funds https://t.co/DDwiKFVvxF pic.twitter.com/9EB9zlLLHw — Reuters (@Reuters) December 27, 2022



Ook in Japan hoeft u zich geen zorgen te maken dat u langdurig werkloos wordt.



Tientallen graden onder het vriespunt in New York. Daar valt toch maar moeilijk een voorstelling van te maken.

Door het extreme weer in de VS kwamen de afgelopen dagen al 57 mensen om het leven. https://t.co/cakOtJGHSi — RTL Nieuws (@RTLnieuws) December 27, 2022



De ECB-beleidsrente ligt nog ruim onder die van de Fed. Dat de zuidelijke eurolanden het in hun portemonnee zullen voelen blijft een feit.

Klaas Knot waarschuwt dat de rente nog een stuk hoger moet.



“The risk of us doing too little is still the bigger risk,”https://t.co/lRAsGYFW8X — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 26, 2022



Komt er ook aan deze traditie een einde?

De Teletekst- kerstpagina: sinds 1980 een fantastische traditie.?? Maar dit jaar waarschijnlijk wel voor de laatste keer. En dus riep ik: hier moet een kersttrui van komen! Met dit unaniem belachelijk groot succes als resultaat. #NOS pic.twitter.com/CdPChGG5fS — Char Biskop (@charbiskop) December 26, 2022



