Slotcall: Pak slaag voor de AEX, rente loopt fors op

De financiële markten stonden vandaag - helaas en alwéér - vooral in het teken van de centrale banken. Stevige taal van onder andere de ECB maakt duidelijk dat het kwartje in ieder geval is gevallen dat de torenhoge inflatie niet zomaar is verdwenen, overigens noch 'zomaar' is ontstaan, maar die discussie bewaren we maar even voor een later moment.

Een en ander maakt het er voor beleggers niet eenvoudiger op rustig op hun handen te blijven zitten, maar meebewegen met de waan van de dag is een recept voor deceptie.

Damrak

Beleggers die op hun werk zaten en het ECB-rentebesluit niet hebben meegekregen, kunnen hier een samenvatting van het geheel vinden. Twee kwartjes erbij en het zal niet de laatste renteverhoging zijn geweest. Sterker nog, volgens Lagarde mag de (kleinere) rentestap van 0,5% niet worden uitgelegd als een draai van het beleid.

Beleggers reageerden not amused en drukten flink op de verkoopknop waarbij vooral groeifondsen het zwaar te verduren kregen. Enkele usual suspects: Adyen, de drie chipfondsen, Just Eat Takeaway, Philips en Signify. Stijgers waren er vandaag niet te vinden binnen de AEX, al hield KPN traditiegetrouw de voeten aardig droog.

Een niveau lager viel de schade, zeker vergeleken met de dalingen binnen de AEX, reuze mee met wat steviger verliezen van onder andere Corbion, InPost en PostNL, maar ook enkele winnaars zoals ASR en Galapagos. De aandelen binnen de AScX werden ook aardig opgeschud, met aan de verlieskant onder meer Avantium, CM.com en ForFarmers, maar ook hier enkele stijgers zoals B&S Group, Fastned en TomTom.

De AEX moest per saldo een flinke veer laten en verloor 3,2% om te sluiten op een stand van 707,60 punten.

TOP DRIE STIJGERS/DALERS

Traden met Tostrams

Dan nog even dit

De gouden tijden voor investment bankers zijn weer even voorbij. Zakenbanken snijden fors in de bonussen én hun werknemersbestand. Goldman Sachs wil de bonussen zelfs met gemiddeld 40% verlagen en 3.000 werknemers kwijt. Een flink aantal: we zagen dergelijke job cuts voor het laatst tijdens de financiële crisis van 2008-2009:

Hello, New York. While you were sleeping, this was one of our most read stories https://t.co/suTbL9BHv5 — Financial Times (@FinancialTimes) December 15, 2022



Medelijden met de fors betaalde investment bankers is overbodig, maar beleggers doen er wel goed aan zich te realiseren dat het komend jaar voor iedereen wel eens lastiger kan worden een fatsoenlijk rendement te behalen.

Dan nog even dit II

Elon Musk blijkt de afgelopen dagen mede te hebben bijgedragen aan de stevig dalende koers van Tesla. De oprichter, topman en grootaandeelhouder van de autofabrikant heeft opnieuw flink wat aandelen van de hand gedaan:

Tesla-baas @ElonMusk verkocht de voorbije drie dagen een extra 22m aandelen #Tesla, goed voor zo'n $3,6mld. Brengt het totaal rond $40mld en het aandeel op laagste peil in 2 jaar. Waar zijn de Teslafielen met hun: "Ongelovige, met je sell-advies: Tesla staat "historisch goedkoop" pic.twitter.com/0X98CUxv0J — Tom Simonts (@TSimonts) December 15, 2022



Grote vraag nu is of Musk klaar is met zijn verkopen ter financiering van zijn overname van Twitter, of dat de topman nog meer kapitaal nodig denkt te hebben op Twitter weer op het goede spoor te krijgen.





België-dag

De IEX Beleggersdesk kende vandaag een volledige België-dag. Onze zuiderburen hebben tal van interessante aandelen die op Euronext Amsterdam niet te vinden zijn, maar met een eenvoudige druk op de knop voor de meeste beleggers prima toegankelijk zijn.

Euronav

Bij onze zuiderburen woedt er een ware machtsstrijd rond olietankerrederij Euronav. An sich een interessant aandeel: de Beleggersdesk heeft op basis van een fair value berekening het aandeel de afgelopen jaren 5x op kopen gezet, met aantrekkelijke returns tussen de 15 - 40% per kooptip.

De huidige situatie waarbij grootaandeelhouder Fredriksen (Frontline) andere plannen heeft dan de oprichter van Euronav - de familie Saverys - is complex. Hoe dat in elkaar steekt en of de Beleggersdesk het aandeel voor een zesde maal op de kooplijst zet, leest u bij IEX Premium:

Ackermans & van Haaren

HAL zal de meeste beleggers wel bekend zijn, maar bij onze zuiderburen staat onder andere holdingmaatschappij Ackermans & van Haaren genoteerd. Een fonds ook met een ijzersterk track record en een degelijke beleggingsportfeuille met een goede spreiding.

De Beleggersdesk volgt het aandeel al geruime tijd op de voet en zoekt voor Premium leden naar een interessant instapmoment. Of dat nú het geval is, blijkt uit een analyse te lezen bij IEX Premium:

Ackermans & van Haaren is een uitstekend langetermijnaandeel #Ackermans&v.H





Bpost

Last but not least PostNL-concurrent Bpost. De Belgische brieven- en pakkettenbezorger heeft het bepaald niet gemakkelijk, hetgeen zich prima laat aflezen uit de diep weggezakte koers van het aandeel.

Onlangs moest de topman van Bpost het veld ruimen wegens "mogelijk verboden prijsafspraken" en er hangt het concern een flinke boete boven het hoofd. De market cap van Bpost is inmiddels geslonken tot amper €1 miljard tegen een kleine €0,9 miljard voor PostNL.

Ligt hier een kans voor beleggers om rendement te behalen nu het concern in de touwen hangt, of geldt mijden als de betere optie. Een analyse van de Beleggersdesk werpt meer licht op de zaak:

Onderzoek prijsafspraken kan duur uitpakken voor Bpost #bpost





Wall Street

In de VS reageren beleggers tamelijk humeurig op wat toch voorspelbare en verwachte rentestappen van onder andere de Fed, ECB en BoE waren. Daar bovenop kwam er een tegenvallend rapport over consumentenbestedingen in de VS naar buiten. Genoeg om de markten bij opening direct maar stevig lager te zetten.

De Dow Jones noteerde na een krappe twee uur handel op een verlies van 2,1%, de S&P 500 kon met een daling van 2,4% ook al geen potten breken terwijl de Nasdaq 2,8% moest inleveren.

Rentes

Aandelen kenden een slechte dag, maar ook op de obligatiemarkten spookte het flink vandaag. De rentes schoten omhoog, althans binnen de eurozone, uiteraard als gevolg van de uitlatingen van de ECB. En daarbij was vooral het met torenhoge schulden belaste Italië het bokje.



Bron: Reuters





Brede markt

Een marktbrede daling vandaag waarbij zelfs de VIX het liet afweten. Goud, olie, bitcoin: het nam allemaal in waarde af deze donderdag. Alleen de euro kreeg een héél bescheiden lift versus de dollar, maar dat mocht feitelijk geen naam hebben. Een handelsdag om maar snel te vergeten.

Het Damrak

ASMI (- 6,6%) en overigens ook AMSL en Besi, kreeg stevig klop vandaag op vooral het centrale banken geweld

(- 6,6%) en overigens ook AMSL en Besi, kreeg stevig klop vandaag op vooral het centrale banken geweld ING Groep (- 2,5%) heeft theoretisch baat bij een stijgende rente, al is vooral de rentemarge van belang, maar deelde toch mee in de malaise vandaag

(- 2,5%) heeft theoretisch baat bij een stijgende rente, al is vooral de rentemarge van belang, maar deelde toch mee in de malaise vandaag Just Eat Takeaway (- 6,4%) verdwijnt uit de AEX en is als groeifonds extra gevoelig voor het renteplaatje

(- 6,4%) verdwijnt uit de AEX en is als groeifonds extra gevoelig voor het renteplaatje ABN Amro (- 0,1%) wist opnieuw concullega ING Groep duidelijk te outperformen. Wij verwachten eerdaags toch nieuws rond de bank, vermoedelijk gerelateerd aan een verdere afbouw van het staatsbelang. Dat zou op dit koersniveau overigens uiterst pijnlijk voor de belastingbetaler zijn.

(- 0,1%) wist opnieuw concullega ING Groep duidelijk te outperformen. Wij verwachten eerdaags toch nieuws rond de bank, vermoedelijk gerelateerd aan een verdere afbouw van het staatsbelang. Dat zou op dit koersniveau overigens uiterst pijnlijk voor de belastingbetaler zijn. Corbion (- 2,7%) is als sterk groei-georiënteerd fonds geen aandeel om in portefeuille te hebben op dit soort dagen

(- 2,7%) is als sterk groei-georiënteerd fonds geen aandeel om in portefeuille te hebben op dit soort dagen Galapagos (+ 3,7%) had gisteren wat positief nieuws te melden, maar niet materieel genoeg om de huidige koersstijging mee te verklaren

(+ 3,7%) had gisteren wat positief nieuws te melden, maar niet materieel genoeg om de huidige koersstijging mee te verklaren B&S Group (+ 2,3%) heeft zoals verwacht commissaris Van Barneveld naar huis gestuurd. We zijn benieuwd naar verdere stappen van grootaandeelhouder Blijdorp, maar dit is uiteraard beursfondsonwaardig.

(+ 2,3%) heeft zoals verwacht commissaris Van Barneveld naar huis gestuurd. We zijn benieuwd naar verdere stappen van grootaandeelhouder Blijdorp, maar dit is uiteraard beursfondsonwaardig. TomTom (+ 0,3%) stond in the picture op het bericht dat het een platform heeft opgericht voor open data

(+ 0,3%) stond in the picture op het bericht dat het een platform heeft opgericht voor open data Van Lanschot (+ 0,2%) retourneert op 22 december nog eens €1,50 per aandeel aan overtollig kapitaal aan aandeelhouders

(+ 0,2%) retourneert op 22 december nog eens €1,50 per aandeel aan overtollig kapitaal aan aandeelhouders Op de lokale markt is het Italiaanse MotorK (+ 5,5%) inmiddels hard op weg de weinig benijdenswaardige classificatie van pennystock te verkrijgen, de opleving van vandaag ten spijt

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Ahold: naar €32 van €31 en kopen - Sanford C Bernstein

Heineken: naar €120 van €105 en kopen - Credit Suisse

Heineken: naar €113 van €114 en kopen - Deutsche Bank

Just Eat Takeaway: naar €18 van €17,20 en houden Sanford C Bernstein

TotalEnergies: naar €70 van €65 en houden - RBC

AB InBev: naar €61 van €56 en verkopen - Credit Suisse

Sanofi: naar €97 van €92 en houden - UBS

Agenda 16 december

02:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - December (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - November (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - December (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - December (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - December (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - December (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - December (VK)

11:00 Inflatie - November def. (eur)

11:00 Handelsbalans - Oktober (eur)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - December (VS)