Bedrijfsleningen komen tot leven en volgen het pad van aandelen

Weer een typisch voorbeeld dat veel beleggers de boot niet willen missen omdat ze er van uitgaan dat de eindejaarsrally is begonnen maar net zo makkelijk als het omhoog vliegt daalt het weer met dezelfde gang.

En waarop 0,2 % lagere inflatie in Amerika die zo'n reactie geeft is op z'n minst opmerkelijk te noemen.



En lees ik net geen 0,6 % verhoging maar 0,4 % waar hebben we het over.