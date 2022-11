Bedrijfsleningen komen tot leven en volgen het pad van aandelen

Technisch bezien komen bedrijfsleningen steeds verder in het proces van bodemvorming. Deze volgen daarmee de aandelenmarkten, die al een eind op dreef zijn.

Beleggers lijken meer en meer bereid risico te nemen. Dat zien we terug in het feit dat de dips op de aandelenmarkt zeer beperkt zijn en worden afgewisseld door steeds fellere oplevingen. De flitscorrectie in aandelen duurde deze week slechts 2,5 dag.

Aandelen blijven dan ook opwaarts tenderen, waardoor mijn column van donderdag 'Nederlandse beurs rijp voor een dipje' rijkelijk overbodig is gebleken.

Die risicobereidheid wordt ook manifester in vastrentende waarden. Zeker bij bedrijfsleningen zien we technisch steeds duidelijker een proces van bodemvorming.

Profiteren van de hoge rente

Beleggers willen hiermee profiteren van de hoge rente op corporate bonds terwijl er tegelijkertijd veel groeikansen zijn in de onderliggende bedrijven.

Gunstige risicobeloning

Obligatiestrategen vinden dat euro-credits interessanter zijn dan Amerikaanse bedrijfsobligaties. De risicobeloning ziet er volgens hen gunstig uit.

Dit matcht met onze visie dat Europese bedrijfsleningen, technisch bezien, iets verder zijn in het proces van bodemvorming dan hun Amerikaanse evenknie.

Dit past overigens precies in de ontwikkeling van een top in de kapitaalmarktrente, waar ik hier kort geleden over schreef.

Zeker nu de inflatiecijfers meevallen, wordt die rentetop steeds duidelijker, wat ten goede komt aan de obligatiemarkt. Ook aandelen raken hierdoor meer en meer in vuur en vlam.

Helemaal onderaan leg ik uit hoe te beleggen in bedrijfsleningen en wat de voordelen kunnen zijn.

Deze keer bekijk ik het samenvallen van de top in de rente en de opmars van de AEX. Verder besteed ik aandacht aan Europese en Amerikaanse bedrijfsleningen die interessant worden en de Europese bundfuture. Lees verder onder de banner.

Wenst u de nieuwe TA-aankopen in uw mail te ontvangen?

Word dan lid van de Tostrams-club. Alle portefeuillemutaties en koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees.

Al voor €1 (voor de eerste maand) kunt u kennismaken met de Nederlandmodule van het Tostrams lidmaatschap. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.

AEX veert op vanaf de onderkant van het stijgende trendkanaal

De flits-correctie in aandelen duurde deze keer slechts 2,5 dagen De Nederlandse beurs blijft zich binnen een opgaande trend ontwikkelen. Die heeft aan de bovenkant ruimte richting de weerstand van 736,34 punten (gevormd op 4 augustus).

Zolang het patroon van hogere toppen en bodems kan worden voortgezet, mag opwaarts worden gekeken. De steun bevindt zich rond 654,83 punten (de bodem van 3 november).

Nederlandse kapitaalmarktrente laat opwaarts trendkanaal achter zich

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente sorteert voor op een draai in de markt, nu een mogelijk lagere koerspiek wordt gevormd. De rente geeft hierdoor technisch aan dat het sentiment omslaat.

Eerder werd de stijgende fase naar onderen verlaten. Pas bij een doorbraak van de steun van 2,13% (de bodem van 4 oktober) krult het technische plaatje verder naar onderen, mogelijk weer richting 1%.

Weerstand zien we op 2,78% (gevormd op 21 oktober).

iShares Euro Corporate Bond flirt met weerstand van .119,59

Het technische plaatje van de Europese Corporate Bond Index (ISIN code: IE0032523478) verbetert steeds verder. Thans staat de weerstand van van €119,59 (de top van 4 oktober) onder druk.



Ten eerste is de dalende trend gebroken. Dit signaleert dat de verkoopdruk afneemt. De potentieel hogere koersbodem geeft aan dat kopers terugkeren. Dat levert eveneens een verbetering op in het technische plaatje.

De steun ligt rond €115,23 (de bodem van 2 december 2011).

Verdere verbetering treedt op bij een doorbraak en slotstand boven de weerstand van €119,59 (de top van 4 oktober). Het eerste koersdoel daarna wacht rond €128,26 (de top van 5 augustus).





Amerikaanse bedrijfsleningen op weg naar horde

De Corporate Bond Index USD (ISIN code: IE0032895942), een ETF die belegt in Amerikaanse bedrijfsleningen, verbetert nu de dalende trend is verlaten. Een meer herstellend koersverloop mag nu worden verwacht.

Weet de Amerikaanse Corporate Bond Index USD boven de weerstand van $99,63 (de top van 4 oktober) te breken, dan klaart het beeld verder op. Het eerstvolgende koersdoel ligt op $110,16 (de top van 27 mei).

Het beeld klaart verder op indien de weerstand van $99,63 (gevormd op 4 oktober) wordt gebroken.





De Bund Future verlaat de dalende fase

De Bund Future loopt iets achter ten opzichte van de technische plaatjes van de bedrijfsleningen. Echter nu de Bund Future (ISIN code: DE0009652644) de dalende trend achter zich laat, verbetert het technische beeld.

De terugkeer boven de bodem van september geeft bovendien aan dat de verkoopdruk boven de markt afneemt.

Ook zien we een eerste hogere bodem. De steun ligt rond €134,02 (de bodem van 21 oktober). Een uitbraak boven de weerstandvan circa €142,87 (de top van 4 oktober) zal een koopsignaal opleveren.

Het volgende koersdoel van de Bund Future ligt rond €159,70 (de top van 5 augustus).





Waarom bedrijfsleningen?

Als u aandelen koopt, koopt u in feite kleine stukjes van een bedrijf. U verdient dan aan de koerswinst en dividenden. Als u bedrijfsobligaties koopt, leent u in feite geld uit aan het bedrijf of organisatie. Zij betalen hun schuld later met rente terug.



Het belangrijkste voordeel van beleggen in obligaties is dat obligaties over het algemeen minder risicovol zijn dan aandelen.



Indien u belegt in obligaties via een obligatiefonds of een ETF (exchange traded fund), kunt u volstaan met een lage inleg. Bovendien zitten er in een fonds of ETF meerdere obligaties, zodat u uw belegging diversifieert en het risico spreidt.

Beleggen in obligaties via een fonds of ETF brengt daarom minder risico met zich mee dan het beleggen in obligaties die door slechts één organisatie of bedrijf worden uitgegeven.