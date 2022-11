Duurzaam beleggen doe je zo Bericht delen via: Kopieer link Educatie, Redactioneel Categorie: Podcast

Veel starters op de beurs vragen zich af: Hoe kan ik duurzaam beleggen? Om die vraag te beantwoorden schuift in deze laatste aflevering van BeleggersBootcamp Judith Sanders aan. Als duurzaambeleggingsstrateeg bij ABN Amro is Sanders is expert op dit gebied. In deze uitgebreide podcast brengt ze dan ook presentator Coen Grutters en analist Niels Koerts het een en ander bij over beleggen voor een betere wereld. En nee, het blijft niet enkel bij ESG-beleggen. Hoewel het trio in de podcast nog even stilstaat bij wat ESG-beleggen precies inhoudt, geeft Sanders ook aan dat dit eigenlijk alweer achterhaald is. Échte duurzaamheid gaat verder dan dat. Om het begrip duurzaam te concretiseren zijn de zogeheten SFR-artikelen in het leven geroepen. Deze geven de verschillende tinten groen weer en daarmee is duurzaamheid voortaan geen vaag begrip meer dat zomaar aan elk beleggingsproduct mag worden gehangen. Hoe dat precies zit, hoor je in de podcast hieronder.

