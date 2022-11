Beperkte technische schade na opschorten graandeal door Rusland

quote: tradersonly schreef op 1 november 2022 07:54: nos.nl/artikel/2450576-egypte-wakker-...



Egypte begint grote graanprojecten.

Egypte begint grote graanprojecten.

Daar hadden ze al veel eerder aan moeten beginnen maar goedkoop graan kopen is natuurlijk makkelijker.Ondertussen is de bevolking in Egypte van 26 miljoen mensen in 1960 tot in 2022 gegroeid naar 106 miljoen mensen, de volgende stap is geboorteplanning niet alleen in Egypte maar veel meer landen in de wereld waar de bevolking explosief stijgt.Voedsel tekort is 1 maar overbevolking leidt tot onoverkomelijke problemen en allemaal naar Amerika of Europa trekken is geen optie, dat lost het probleem van honger en oorlogen niet op.