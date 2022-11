Beperkte technische schade na opschorten graandeal door Rusland

Bericht delen via:

De graanmarkten reageren nerveus nu Rusland afgelopen weekend bekend heeft gemaakt een streep te trekken door de graandeal. Maar de technische schade bleef beperkt.

De prijzen van graan en soja sprongen nerveus op en neer, toen Rusland de graandeal afgelopen weekend opschortte.

Drone-aanval

Door die deal was de afgelopen drie maanden de export van graan uit Oekraïense havens weer mogelijk. Rusland heeft nu medewerking aan de deal opgeschort omdat Oekraïne een drone-aanval zou hebben uitgevoerd op marineschepen die betrokken waren bij de graandeal.

Ondanks de opschorting door Rusland is maandag toch een aantal schepen met graan uitgevaren. De Verenigde Naties vrezen een ernstige voedselcrisis als er geen graan naar grote delen van de wereld wordt vervoerd.

Rusland en Oekraïne waren eind juli tot een akkoord gekomen om weer Oekraïens graan te exporteren. Hierdoor is er in de afgelopen maanden 9 miljoen ton Oekraïens graan geëxporteerd. De deal zou oorspronkelijk tot in ieder geval 19 november gelden. De VN hoopte op verlenging van de deal.

De VN had met de graandeal de hongersnood in Afrika en Azië willen bestrijden en tegelijkertijd de hoge voedselprijzen willen aanpakken.

Nerveuze reacties

De graanprijs sprong maandagochtend aanvankelijk hard op tot een intraday high rond $893,25, maar liefst 8,5% boven het low van afgelopen vrijdag rond $822,50. Toen in de loop van maandag bekend werd dat toch een aantal schepen met graan was uitgevaren, zakte de graanprijs wat terug tot $880.



De prijs van soja reageerde maandag iets minder fel en steeg tot intraday high van $1424, ruim 3% boven het laagste punt van afgelopen vrijdag rond $1380,50. Ook de sojaprijs zakte in de loop van de dag wat terug tot $1418.

Technische schade beperkt

Hoewel de technische schade op internationale markten wat voedselprijzen betreft vooralsnog beperkt is, toont dit wel aan dat de verschillende marktpartijen erg nerveus zijn.

Vandaag bekijk ik de wereldwijde grondstoffenindex, de DJ-UBS Commodity Index en de technische plaatjes van graan en soja. Omdat ik vooral de recente ontwikkelingen wil zien, focus ik op de korte termijn.

DJ-UBS Commodity Index consolideert boven steun 32,17

De wereldwijde grondstoffenindex, waar graan 22,58% van uitmaakt, beweegt al een tijdje zijwaarts boven steun op 32,17 (bodem van 6 juli). De weerstand ligt op 36,32 (top van 14 september). De DJ-UBS Commodity Index heeft het moeilijk zolang er lagere toppen worden gevormd. Verkoopdruk in de Commodity Index neemt toe.

We adviseren de steun goed in de gaten te houden, want bij een slotstand hieronder wordt de neutrale trend neerwaarts verlaten en dient rekening te worden gehouden met een diepere correctie.

Graan begint technisch opwaarts te draaien

Het technische plaatje van graan draait langzaam opwaarts nu er twee hogere koersbodems worden gevormd in de zone rond $819,25 (bodem van 19 september). Deze signaleren weer kopers in de markt. Bovendien is in de opleving van maandag het correctieve patroontje (met lagere topjes) verlaten, wat eveneens een technische verbetering aangeeft.

Eerder al verliet graan de dalende trend, wat een eerste signaal van verbetering gaf. Om verder te verbeteren moet graan ook boven weerstand $949,75 (gevormd op 10 oktober) weten te breken.

De steun op $819,25 moet wel standhouden.

De prijs van sojabonen lijkt te stabiliseren

De prijs van sojabonen consolideert binnen de dalende trend. Sojabonen vormen nog lagere toppen en bodems, maar de laatste dagen zonder veel overtuiging.

Nu de prijs van sojabonen gaat consolideren, lijkt de verkoopdruk in de prijs van sojabonen iets af te nemen. Bij een eventuele daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend hervat.

Steun ligt er rond $1357,50 (bodem van 6 oktober).

De recente opleving kende een eerste horde rond $1.400 (topjes van oktober); de echte uitdaging ligt rond weerstand $1488,75 (gevormd op 21 september). Enkel een doorbraak hierboven maakt ruimte voor nieuwe koersstijgingen.