"Deze afstraffing biedt kansen"

Korte termijn is gokken, maar lange termijn is ook timen. Mensen die de koopadviezen op recordniveau's hebben opgevolgd moeten waarschijnlijk jaren gaan wachten voordat ze weer in het groen staan. En daar betaal je dan ook nog voor.



IEX staart zich ook wel blind op een aantal bedrijven (bijvoorbeeld Basic Fit, Shopify en Euronav). Het is inderdaad ook zo dat aandelen/instrumenten waar ze de boot hebben gemist (bijvoorbeeld Bitcoin, Just Eat Takeaway en Microstrategy) altijd enorm afbranden als ze een tik krijgen te voorduren. Daarmee maak je geen vrienden.



De beurs is en blijft gewoon gokken. Zeker omdat je als particulier altijd een informatieachterstand hebt. Daarnaast, ben je bij koersbewegingen ook altijd de laatste die kan reageren. Instituties en professionals hebben snelle algoritmes die je altijd voor zijn.